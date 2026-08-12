Solicitará Marco Bonilla día de vacaciones para acudir a evento del PAN

El mandatario capitalino Marco Bonilla Mendoza, informó que el próximo viernes solicitará un día de vacaciones correspondiente, conforme lo establece la ley, para poder asistir a una reunión de carácter partidista con integrantes del Partido Acción Nacional (PAN).

Bonilla explicó que la decisión responde a su intención de cumplir con las disposiciones legales y evitar cualquier omisión al acudir al encuentro, en el que estará presente el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, así como Santiago Taboada.

“Vamos a solicitar un día de vacaciones, lo que la ley nos marque para poder atender esta reunión”, señaló el presidente municipal.

El capitalino destacó que el encuentro se realizará en un día y horario determinado, por lo que consideró necesario separar sus actividades partidistas de sus funciones al frente del Ayuntamiento de Chihuahua.

“Queremos ser muy respetuosos y no ser omisos en el cumplimiento de la ley”, afirmó.

Bonilla agregó que recibirá con gusto a los dirigentes panistas que visitarán Chihuahua y reiteró que su participación en el evento se realizará bajo el marco legal correspondiente.