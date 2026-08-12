Empresarios esperarán más obra; permitirá elevación en competitividad para la ciudad

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla señaló que con el desarrollo de más obras se dará una mejor competitividad para la ciudad, asimismo, será necesario esperar para que crezca el índice formal en el IMCO.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer este año la caída de tres lugares en competitividad colocando a Chihuahua capital en septimo lugar, tan solo el año antepasado se localizaba en el 4to lugar, uno de los temas en los que se bajo fue la falta de infraestructura, hospitales y otros temas, por lo cual tanto el gobierno municipal y el Estado están desarrollando proyectos de infraestructura para mejorar las vialidades y el desarrollo económico.

En este sentido el líder del sindicato de patrones, comentó que ante la inauguración pasada del puente elevado en la avenida Fuerza Aérea y Carretera Aldama fue un buen punto, aun falta más obra la cual esperan con ansias por parte del empresariado.

“No creo que en un año así tan rápido haga el cambio en la competitividad, yo creo que es un conjunto de cosas en el tiempo, entonces, no me atrevo a decir que por un puente la competitividad de la ciudad va a cambiar en un año, pero es un buen paso, ese era un proyecto que estábamos muy emocionados de que se diera que dará un realce a la ciudad”, comentó.

Asegura que con el desarrollo de más obras se le dará más visibilidad a la ciudad con un futuro próspero, se da una mejora de imagen y mejores vialidades

Cabe destacar que hay tres obras en proceso por la zona oriente de la ciudad, mismas que serán del gobierno del estado y son: