Mápula sigue en espera: Bonilla aclara alcance de la sentencia sobre el relleno sanitario

El alcalde Marco Bonilla aclaró que la reciente resolución judicial sobre el proyecto del relleno sanitario en Mápula no representa una “luz verde” para iniciar su construcción, sino que corresponde a una sentencia dentro del procedimiento de amparo que durante tres años ha enfrentado jurídicamente el Municipio de Chihuahua.

Bonilla destacó que el fallo determinó que la razón jurídica asiste al Ayuntamiento en los principales puntos que fueron impugnados, entre ellos la ubicación del proyecto y los permisos obtenidos. Señaló que, de acuerdo con la resolución y la evidencia técnica presentada, el terreno no es una zona natural protegida ni una zona de recarga de mantos acuíferos.

El edil agregó que la sentencia también resultó favorable al Municipio en lo relacionado con la adquisición del predio y el proceso de licitación de la obra, por lo que consideró que el Gobierno Municipal acreditó que sus actuaciones se realizaron conforme a derecho. “Nosotros tenemos la razón jurídica”, afirmó.

Sin embargo, Bonilla subrayó que todavía deberán esperar a que la sentencia cause estado para determinar los siguientes pasos. Una vez concluido ese proceso, el Ayuntamiento analizará si el predio de Mápula puede ser utilizado para el proyecto del nuevo relleno sanitario metropolitano, por lo que, enfatizó, el proyecto aún se encuentra en espera de una definición jurídica definitiva.