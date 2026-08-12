Tensión entre policías de Chihuahua y Aquiles Serdán tras persecución de hombres armados

Una persecución de sujetos armados terminó en un momento de tensión entre elementos de la Policía Municipal de Chihuahua, pertenecientes al grupo de inteligencia, y agentes de la Policía Municipal de Aquiles Serdán, luego de que una patrulla de esta última corporación presuntamente interfiriera en el seguimiento de los sospechosos.

Los hechos se registraron después de que sujetos armados dispararan contra los agentes de inteligencia de la Policía Municipal de Chihuahua en el entronque del periférico Lombardo Toledano con el camino que conduce al Cereso estatal. Tras la agresión, los oficiales iniciaron una persecución de los responsables.

Sin embargo, cuando los agentes avanzaban por el camino que comunica a la colonia Vista San Guillermo con el poblado de Santa Eulalia, en el municipio de Aquiles Serdán, una unidad de la Policía Municipal de esa localidad se atravesó en el trayecto, impidiendo que los elementos de Chihuahua continuaran con la persecución. Esta situación generó una discusión entre los agentes de ambas corporaciones, mientras los presuntos responsables lograron escapar.

Tras el incidente se desplegó un operativo con elementos de la Policía Municipal de Chihuahua, Policía Estatal y Ejército Mexicano, además del apoyo del helicóptero Halcón 1 de la corporación municipal, para tratar de localizar a los agresores. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información oficial sobre el motivo de la intervención de los agentes de Aquiles Serdán ni sobre los resultados del operativo, por lo que el caso permanece bajo un marcado hermetismo.