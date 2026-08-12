‘Alito’ Moreno es el verdadero opositor al régimen de la 4T; lo persiguen a él y defienden a sus narcopolíticos: JL Villalobos

Luego de que Morena en la Cámara de Diputados volviera a exigir que se le retire el fuero al senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por presuntos actos de corrupción, el diputado local y coordinador de Afiliación y Registro Partidario del CEN tricolor, José Luis Villalobos, recalcó que se trata de una persecución política, debido a que ‘Alito’ es el verdadero opositor al régimen de la 4T.

“Abonaría en este tema y hablaría respecto a lo que está pasando sobre todo por la postura que tomó Morena, lo hemos denunciado, lo hemos manifestado, Alejandro Moreno es el verdadero opositor en México al régimen, ha sido muy contundente en sus declaraciones, en sus señalamientos, en los cuestionamientos que ha hecho a este régimen desde la administración pasada y en la actual”, declaró Villalobos García.

El legislador priista e integrante del Comité Ejecutivo Nacional agregó que ‘Alito’ “es un personaje incómodo al régimen, al que le están aplicando una persecución política. Persecución política que vimos desde que estuvo en la Legislatura pasada en la Cámara de Diputados. Hoy, desde el Senado de la República, también quieren buscar desaforarlo. Vimos lo que pasó hace un par de semanas con la Comisión de Quejas del INE, donde buscaron censurarlo, desprendiéndolo de su cargo como senador de la República, violando el artículo 61 constitucional, cuando le aplicaron un criterio distinto a un senador de Morena, a un impresentable como lo es Gerardo Fernández Noroña, para otro caso también respecto a algunas opiniones que tuvo”.

“Entonces, tenemos un árbitro parcial, que atiende encomiendas políticas del narcopartido en el gobierno, y ayer vimos el pronunciamiento de la dirigente de este cártel (Ariadna Montiel), como lo dijo nuestro presidente nacional, buscando amedrentar, buscando hacer uso faccioso de la mayoría que tienen en la Cámara de Diputados en la sesión instructora donde quieren ellos amedrentar, asustar e intimidar a la oposición, en este caso a nuestro presidente Alejandro Moreno. No lo vamos a permitir. Desde aquí le damos todo el respaldo a nuestro presidente nacional, lo hemos hecho desde la responsabilidad que tenemos en el Comité Nacional, no está solo, vamos a dar la lucha, la batalla, el debate con él para señalar a Morena, para señalar todo lo que está pasando, son muy buenos para usar a la autoridad y para querer señalar lo que hace la oposición, pero no se pronuncian con lo que está pasando con sus narcopolíticos”, enfatizó José Luis Villalobos.