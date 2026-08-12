Llevan cancha rehabilitada y apoyos a habitantes de El Sauz

El alcalde Marco Bonilla, visitó la zona rural de El Sauz, donde encabezó la entrega de obras y diversos apoyos en beneficio de las familias de esta comunidad.

Durante la jornada se realizó la entrega de la rehabilitación de la cancha de fútbol soccer, obra que representó una inversión de 600 mil pesos por parte de la Dirección de Desarrollo Rural.

Los trabajos incluyeron la instalación de pasto sintético y pintura, con lo que se busca fortalecer los espacios destinados a la práctica deportiva y promover actividades físicas y recreativas entre niñas, niños y adolescentes de la comunidad.

Entregan apoyos a familias

Como parte de la visita, también se contempló la entrega de 53 aparatos ortopédicos, así como apoyos del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) para habitantes de las comunidades de El Peñón y Bellavista.

Además, fueron distribuidas 279 mochilas y paquetes de útiles escolares mediante el programa “Mi Bolsa Escolar”, con el objetivo de respaldar a las familias de la zona rural durante el regreso a clases.

Salud y actividades para niñas y niños

Los habitantes de El Sauz también tuvieron acceso a una Feria de la Salud, donde se ofrecieron consultas médicas generales y terapias físicas.

De manera paralela, el programa “Domingo Feliz” llevó actividades recreativas para niñas y niños, generando un espacio de convivencia que combinó ejercicio, entretenimiento y actividades familiares.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca acercar programas, servicios y obras a las comunidades rurales, además de mejorar los espacios públicos destinados a la convivencia y el desarrollo de sus habitantes.