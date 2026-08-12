Descartan casos de gusano barrenador en humanos, pide Salud Estatal estar atentos a casos sospechosos

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza señaló que en la entidad no se han presentado casos de gusano barrenador en humanos, sin embargo, pidió a la población estar atentos de cualquier caso sospechoso que pudiera presentarse tanto en personas como en mascotas y ganado.

Este miércoles el titular de Salud Estatal estuvo en el grupo interinstitucional para la vigilancia y atención de la plaga del gusano barrenador en donde se acordaron acciones específicas por parte de cada dependencia que participó en la reunión.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano y Ecología informó que se han registrados 2 casos de gusano barrenador en fauna silvestre, específicamente en 2 perritos de los municipios de Rosales y Meoqui por lo que se emprenderá una campaña de vigilancia en animales callejeros.

Asimismo, a nivel estatala van 120 casos de gusano barrenador en ganado, de los cuales, 100 se encuentran activos y el resto ya fueron sanados.