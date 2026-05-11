Empleo mejoró en abril, pero no se ha revertido caída de diciembre pasado

De enero a abril del 2026 la generación de empleo formal en México creció 29.1% a 231,527 plazas, reportó este viernes el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El avance refleja un comparativo relativamente sencillo, ya que la creación de empleo del mismo lapso del 2025 fue la más débil desde el 2009 (-198,509), sin tomar en cuenta el pandémico 2020, por su carácter atípico.

Si no se consideran los empleos de plataformas digitales de transporte –que se cuentan desde julio del 2025– la creación de plazas de trabajo formales asciende a 278,569, que es 55.4% mayor a la del mismo lapso del 2025.

Solamente en abril, considerando los trabajadores de plataformas, se registraron 23,923 altas, cifra que se compara favorablemente frente a los 47,442 despidos netos de abril del 2025.

Si no se considera el empleo bajo aplicaciones como Uber, DiDi o Rappi, el número de altas netas en abril queda en 19,964.

“Si bien estamos viendo que hay un número importante de gente que están entrando a cotizar, el efecto que está distorsionando precisamente la métrica tiene que ver con los trabajadores de plataformas. Este año también hemos tenido un par de picos positivos y negativos generados precisamente por los trabajadores de plataforma”, opinó Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.

Si bien la generación de empleo ha recuperado algo de impulso frente a lo ocurrido en el 2025, la debilidad laboral es palpable al considerar que con todo el empleo creado a abril, el mercado aún no consigue reponer los más de 360,000 despidos estacionales de diciembre (cifra sin considerar a los trabajadores de plataformas).

Este sería el tercer año consecutivo en el que el mercado laboral llega a abril sin poder reponer los despidos estacionales de diciembre.

Al 30 de abril del 2026, el número de personas trabajadoras dadas de alta ante el IMSS ascendió a 22 millones 589,124 –sin considerar plataformas–, mientras que en noviembre del 2025 la cifra era de 22 millones 673,563, cifra mayor en casi 85,000 empleos.

En los últimos 12 meses el nuevo empleo –sin plataformas– es de 171,456, que equivale a una discreta variación interanual de 0.8% que, sin embargo, es ligeramente mayor a la variación interanual de marzo, que fue de 0.5 por ciento.

Los subsectores más dinámicos en la creación de empleo fueron Transportes y comunicaciones (+10.9%), Comercio (+3.1%), Servicios para empresas (+2.1%), Industria Eléctrica (+1.4%), Servicios sociales y comunales (+1.1%), Industria extractiva (+0.8%), Construcción (+0.5 por ciento).

En tanto, experimentaron caídas los ramos de la Transformación (-1.7%) y el Agropecuario (-3.4 por ciento).

Salario al alza y menos patrones

Al cierre de abril se registró también un salario base de cotización de 664.5 pesos diarios, cifra 6.9% superior al nivel salarial de abril del 2025.

Por otro lado, en abril se prolongó la caída en el registro de patrones. Al 30 de abril se tuvieron inscritos un millón 19,230, lo que significó una variación mensual negativa de 1,040 registros, equivalentes a un descenso de 0.1 por ciento. De forma interanual se observó una variación negativa de 2.7 por ciento.

Para Alberto Alessi las expectativas apuntan a un entorno favorable para la creación de empleos formales.

Sin embargo, refirió que a la fecha no se está observando las expectativas de impulso que atraería el Mundial de Fútbol, “lo que nos falta es apenas un mes y poco y no hemos empezado a ver precisamente en el sector formal ese incremento en la contratación producto del mundial”.

La empresa de capital humano estima que al cierre de 2026 se generarían entre 150,000 y 250,000 empleos formales.

De acuerdo con la encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup para el segundo trimestre, abril a junio, el 53% de los empleadores nacionales planea aumentar su fuerza laboral.

Adicionalmente, el 33% mantendrá sus plantillas sin cambios, y solo el 12% anticipa reducirlas.