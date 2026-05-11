Sicarios lo esperaban en la puerta de su casa; ejecutan a hombre en colonia La Noria

Durante la madrugada, un hombre de aproximadamente 30 años, fue ultimado a balazos con un arma de grueso calibre al exterior de su domicilio en la colonia La Noria.

De acuerdo con el reporte preliminar de la policía,

en el lugar fueron encontrados casquillos percutidos calibre .223, además los responsables vestían de negro.



No obstante, se comentó que los sicarios lo esperaban al arribar a su vivienda sobre las calles Carlos Arellano Antúnez cruce con Alejandro Ávila.



Los responsables vestidos de negro huyeron con rumbo desconocido. Elementos de la célula BOI acudieron y confirmaron el hallazgo y paramédicos de URGE confirmaron el fallecimiento.