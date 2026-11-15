Gabito Ballesteros reaparece en redes sociales tras su detención; esto dijo

El cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros reapareció en redes sociales tras ser detenido en Querétaro.

Mediante su cuenta de Instagram el intérprete de ‘Lady Gaga’ publicó un video junto a su novia, la actriz Samadhi Zendejas, a quien le agradeció “por estar”.

Posteriormente subió una foto con un mensaje de agradecimiento:

Gracias a todos por sus mensajes, a mi familia, mis niñas que siempre me apoyan y a todos mis amigos. ¡Los amo! Todo al cien, gracias a Dios.”

Gabito Ballesteros ofrece concierto tras detención

Las publicaciones de Gabito Ballesteros ocurrieron después de que se presentara en el municipio mexiquense de Nextlalpan, con motivo de la Feria Internacional de la Mezclilla.

El concierto, que fue gratuito, se prolongó durante dos horas.

El cantante inició su presentación al grito de “puros corridos tumbados”, pero no interpretó sus polémicos temas sobre el narcotráfico y la violencia.

¿Por qué fue detenido el cantante de corridos tumbados?

Gabito Ballesteros fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) en Querétaro, tras la suspensión de su concierto por interpretar canciones consideradas apología del delito.

La FGR informó en un comunicado que investiga al cantante y otras cuatro personas por los posibles delitos de portación de arma de fuego, desobediencia y resistencia de particulares.

Al momento de su detención hallaron un arma dentro de la camioneta en la que viajaba, al tiempo que le aseguraron otra pistola, dos cargadores y 34 cartuchos.

Tras 17 horas detenido, el cantante fue liberado la noche del 14 de noviembre.

Con información de López-Dóriga Digital