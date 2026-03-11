Embajada de México en Irán cierra ante la escalada del conflicto bélico

La Embajada de México en Irán, que también sirve a Afganistán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán, anunció este martes el cierre de su sede diplomática en el país ante la escalada del conflicto bélico en Oriente Medio y por lo que funcionará de forma “remota” desde Azerbaiyán.

“Debido a la situación que prevalece en el país, la Embajada permanecerá cerrada y operará temporalmente de manera remota”, apuntó en un mensaje en X la legación diplomática.

Además, indicó que la sección consular seguirá pendiente de la asistencia y protección a mexicanos a través del teléfono +98 912 122 4463 y del correo electrónico consularesirn@sre.gob.mx.

También precisó que debido a la reubicación física de la Embajada desde Teherán, donde continúan los bombardeos de Estados Unidos e Israel, los trámites consulares presenciales se encuentran temporalmente suspendidos.

Asimismo, indicó que la Embajada mexicana operará temporalmente desde Azerbaiyán, con apoyo de la representación en Bakú.

Este martes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que 1009 personas mexicanas han sido evacuadas de países del Medio Oriente, entre ellos Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irán y Qatar.

Hasta ahora, no se han reportado mexicanos lesionados, señaló la cancillería, al tiempo que reiteró la recomendación de “no viajar a la región”.

En los últimos días, Israel ha profundizado una invasión terrestre en el Líbano, donde mantiene posiciones militares cerca de la línea divisoria pese al alto el fuego alcanzado en 2024, lo que ha incrementado la tensión y el riesgo para civiles y extranjeros en varios países de la región tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes a Irán hace diez días.