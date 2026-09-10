Elena Rybakina, rumbo a las semifinales del Abierto de EU y a la cima del ‘ranking’ de tenis femenino

Nueva York. Elena Rybakina se dirige a las semifinales del Abierto de Estados Unidos y a la cima del ranking de tenis femenino.

Rybakina superó a Zheng Qinwen por 3-6, 6-1 y 6-4 el miércoles, asegurando así el puesto número 1 en el ranking de la WTA.

La campeona del Abierto de Australia se enfrentará el jueves a Coco Gauff (número 4 del ranking) o a Mirra Andreeva (número 5). La número uno, Aryna Sabalenka se medirá a Jessica Pegula en la otra semifinal.

Pero pase lo que pase en los partidos restantes, Rybakina pondrá fin a las 99 semanas de Sabalenka en el puesto número 1 cuando se publiquen las nuevas clasificaciones el lunes.

“Ahora mismo es solo un número y, por supuesto, estoy en semifinales, así que mi objetivo es ganar el torneo”, dijo Rybakina. “Es un logro increíble, pero ya sabes lo rápido que puede cambiar todo en el tenis, en cuanto al ranking, durante el partido, así que siento que solo necesito concentrarme en mi juego, intentar recuperarme y disfrutar de mañana”.

Rybakina y Zheng tenían previsto comenzar unas ocho horas después de que Ben Shelton culminara su victoria sobre el campeón defensor Carlos Alcaraz a las 3:33 de la madrugada, el final más tardío en la historia del torneo.

Elena comentó que al principio tuvo problemas con el sol y las sombras en el estadio Arthur Ashe, después de haber comenzado más tarde en sus partidos anteriores.

Zheng aprovechó las dificultades iniciales de Rybakina para conseguir su único quiebre del partido contra una de las mejores sacadoras del tenis femenino y ponerse 5-3 arriba en el primer set.

Pero la china, que había estado jugando a la defensiva durante gran parte de su partido en Flushing Meadows, no pudo mantener la ventaja y Rybakina se adjudicó el segundo set en 38 minutos.

Zheng, la medallista de oro olímpica de China en 2024, tuvo que superar el torneo clasificatorio para acceder al cuadro principal después de que una cirugía de codo la hiciera descender en el ranking hasta su actual puesto número 121. Una vez que alcance el puesto número 4, tiene garantizado volver a entrar en el top 60.

Protagonizó una espectacular remontada hasta los cuartos de final, superando un déficit de 5-0 en el tercer set contra Madison Keys en la tercera ronda y luego saliendo de otro 5-0 en contra en el primer set en su victoria de cuarta ronda sobre la octava cabeza de serie, Iga Swiatek.

Pero una doble falta le dio a su oponente una ventaja de 5-4 en el tercer set y Rybakina cerró el partido con su servicio para alcanzar las semifinales del US Open por primera vez.

Rybakina llegó al torneo necesitando solo alcanzar las semifinales para superar a Sabalenka. Si la kazaja de 27 años hubiera perdido antes de las semifinales, Sabalenka, Pegula o Gauff podrían haber sido número uno la semana siguiente al ganar el torneo.