Reciben ocho docentes chihuahuenses máximo galardón nacional a la Práctica Educativa 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), reconoció a ocho docentes chihuahuenses con el galardón a la Práctica Educativa 2026.

La ceremonia se realizó en el Museo Vivo del Muralismo, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, como parte del Segundo Encuentro Nacional del Reconocimiento a la Práctica Educativa 2026.

El encuentro tuvo como propósito reconocer y visibilizar las experiencias e innovaciones pedagógicas del magisterio que transforman el entorno escolar y fortalecen la educación en el país.

La representación de Chihuahua estuvo integrada por cuatro docentes de Educación Básica y cuatro de Educación Media Superior, quienes fueron distinguidos por sus aportaciones y compromiso con la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

De Educación Básica recibieron el reconocimiento Gerardo Castillo Terrazas, Fernando Nevárez González, Ana Luisa Gutiérrez Cruz y Susana Márquez Weisel.

Por parte de Educación Media Superior fueron distinguidos Aldo Manuel Ortiz Reynoso, Claudia Denisse Rodríguez Antillón, Mario Humberto Viramontes Olivas y Mario Luevanos Vázquez.

Durante el encuentro se proyectó un video sobre la trayectoria y los proyectos pedagógicos de las y los homenajeados, en el que se resaltó la importancia de sus aportaciones al trabajo en las aulas.

El evento contó con la presencia del titular de la Usicamm, Rafael Llergo Latournerie; del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, y de la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez.

El reconocimiento a las maestras y los maestros de Chihuahua visibiliza sus contribuciones a la educación y su compromiso con la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.