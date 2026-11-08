Pese a escándalos en el INE, Sheinbaum asegura que la alianza entre gobierno y pueblo es inquebrantable

Ante los escándalos de la red de corrupción en el I Instituto Nacional Electoral (INE), la presidenta Claudia Sheinbaum, decidió guardar silencio en sus asambleas informativas de este fin de semana por el estado de Chiapas, pero dejó en claro que su administración no roba ni traiciona al pueblo de México.

Durante su mitín en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, la presidenta Sheinbaum sostuvo que la alianza entre gobierno y ciudadanía permanece sólida, pese a la crisis que enfrenta el INE.

“Cómo no va a haber unión entre pueblo y gobierno, porque cumplimos, porque nosotros no mentimos, no robamos y no traicionamos al pueblo de Chiapas ni al pueblo de México, por eso siempre digo: gobierno y pueblo unido, jamás será vencido”, dijo la mandataria méxicana.

Durante su evento, en donde entregó Viviendas para el Bienestar, la titular del Ejecutivo aseguró que, “todos los gobiernos deben tener visión y estar a la altura de su pueblo”, porque el pueblo de México tiene historia y dignidad.

“Los que antes robaban ahora nos critican y dicen que están desfalcando al Infonavit y al Fovissste, al contrario, lo que estamos haciendo es que la gente no tenga la costumbre de pagar más”.

Insistió que el programa Viviendas para el Bienestar ha favorecido a que 1.8 millones de familias tengan un hogar; además, de que 5 millones de familias han visto restructurada su deuda del Infonavit y FOVISSSTE, e incluso han dejado de pagar sus créditos.

De acuerdo con el gobierno federal el programa tiene como meta ayudar a que 12 millones de familias puedan tener una vivienda, “estamos entregando casas a personas que nunca imaginaron que iban a poder tener una, no es algo maravilloso, bueno es el día más feliz de mi vida poder servir al pueblo”, concluyó la presidenta.