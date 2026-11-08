SAT congela cuentas a Kimberly ‘La Más Preciosa’; “imagínense cómo me siento”, dice

Kimberly ‘La Más Preciosa’, parte del conocido clan de Las Perdidas, reveló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le congeló sus cuentas bancarias.

“Me quedé sin mi mamá, sin mi dinero, imagínense cómo me siento ahorita”, manifestó en una transmisión en vivo.

¿Por qué congelaron las cuentas bancarias a Kimberly ‘La Más Preciosa?

La ‘influencer‘ presumió que el congelamiento de sus cuentas bancarias obedeció a un problema en el pago de sus impuestos.

Expuso que personas con quienes ha hablado sobre el tema le advirtieron que todo el dinero que tenía ya no lo podría recuperar porque “ya el SAT se lo quedó”.

Asimismo refirió que un ‘licenciado‘ al que consultó le pidió 600 mil pesos para arreglar el problema, dinero que afirmó, no tiene.

Kimberly Irene confió en salir bien librada de la situación al señalar que no sería la primera vez que le toca “empezar desde abajo”.

No sé si se pueda recuperar o no (el dinero), pero sé que mi mamá y Dios me van a ayudar, y trabajando también mucho, mucho trabajo”, subrayó.

La ‘influencer‘ adelantó que tendrá más presencia en TikTok, mediante transmisiones en vivo, para generar dinero.

Cabe destacar que también se dedica a la venta de ropa en una boutique llamada ‘La Peligrosa‘, en su natal León, Guanajuato.

Con información de López-Dóriga Digital