El último mensaje de El Komanche se viraliza tras reportarse su muerte en México

Una publicación que El Komanche, Carlos Mauricio Gómez, dejó en su cuenta de X el 19 de octubre pasó de 13,100 vistas a millones en cuestión de horas, después de que medios de Nuevo León reportaran el hallazgo de un hombre sin vida en una vivienda de Monterrey donde el streamer salvadoreño residía.

El mensaje, de apenas seis palabras, se convirtió en el punto de referencia de miles de seguidores que intentan entender lo ocurrido con el creador de contenido de 30 años.

Carlos Mauricio Gómez acumulaba 1,716,878 seguidores en Twitch, 886,000 en Instagramy 33,700 en Kick al momento de los reportes de su fallecimiento. La Fiscalía de Nuevo León no ha emitido un comunicado que confirme la identidad de la víctima ni las causas de muerte.

La cronología digital de El Komanche antes de los reportes de su muerte

El 16 de octubre, El Komanche publicó en X el mensaje “HOLA BUENAS” acompañado de un enlace a su canal de Kick, donde invitaba a sus seguidores a verlo transmitir. La publicación alcanzó 370,900 vistas, según el conteo visible en la plataforma. Ese mismo día tuiteó en tono ligero: “No me jodas llegaron los autos voladores”.

Tres días después, el 19 de octubre, el tono cambió. La cuenta @Komanch publicó:“Los días simplemente no mejoran”. Al momento de la publicación de esta nota la frase acumulaba 16 mil “me gusta” y más de 2.8 millones de visualizaciones.

En Kick, su última transmisión se tituló “Terminando Elden Ring DLC por fin puedo descansar” y registró 9,400 vistas, una semana antes del hallazgo del cuerpo. Las emisiones previas se concentraron en Elden Ring, Demon’s Souls y Super Mario 3D World, con públicos de entre 850 y 2,500 espectadores por directo. Varios de esos streams llevaban títulos como “No puedo dormir” y “Elden Ring sigo sin dropear”.

Su canal de YouTube registró como última actividad regalo de dinero a streamers y cómo logró comprarse su primer automóvil, un Tesla.

Las acusaciones de acoso de septiembre de 2026

Cuatro semanas antes de su muerte, El Komanche enfrentó lo que usuarios en redes describieron como “la mayor funa de su historia”. A finales de septiembre de 2026, fue acusado de presunto acoso por parte de creadoras de contenido.

El streamer colombiano WestCOL tomó una postura activa contra Komanche a través de sus emisiones en vivo y difundió los señalamientos entre su audiencia.

El 26 de septiembre, El Komanche publicó en X un video titulado “RESPONDIENDO A FERNANDA VAL”, que acumuló 86,500 vistas. El episodio generó dos videos en el canal del creador Cell, publicados entre el 26 y el 27 de septiembre: uno con el título “KOMANCHE SUFRE LA MAYOR FUNA de SU HISTORIA y WESTCOL APOYA A LAS VÍCTIMAS y REVELA LO PEOR”, que alcanzó 101,600 vistas, y otro titulado “WESTCOL EXPONE TODO de LA FUNA a KOMANCHE”, con 142,400 vistas.

A raíz de este episodio, usuarios en redes han escrito frases como “los culpables son los que lo funaron y llevaron al suicidio a Komanche”.

El combate cancelado y su partida de Twitch

El Komanche había sido anunciado como uno de los participantes de La Velada del Año 6, el evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos. Su combate se canceló después de que él mismo revelara el enfrentamiento antes de la fecha oficial de presentación.

Tanto la organización del evento como el streamer confirmaron que había incumplido el acuerdo de confidencialidad que rige la revelación de los combates.

En noviembre de 2025, El Komanche fuebaneado siete días de Twitch tras una polémica con el streamer Pereira. El conflicto surgió después de que Pereira bromeara sobre ir a “pegarle” por sus derrotas en pruebas con cuerdas durante Squid Craft Games 4, comentario al que Komanche respondió con señalamientos calificados como racistas, lo que provocó la viralización del clip y, días después, la sanción de la plataforma.

En enero de 2026 anunció su retiro definitivo de Twitch a través de un mensaje en X: “Me retiro de Twitch brous, hay gente que no me quiere en la plataforma”, escribió, tras advertir: “Mañana me banean otra vez”. El streamer confirmó que continuaría sus transmisiones en YouTube, Kick y TikTok, y condicionó un eventual regreso a la plataforma a que hubiera “un relevo en el equipo de Twitch Hispano”.

Byron Reyes asegura que la familia le confirmó el deceso

Sobre la muerte de El Komanche, Byron Reyes, identificado como CEO y mánager de creadores de contenido en El Salvador, publicó una secuencia de historias en Instagram donde documentó su propia incertidumbre. En un primer mensaje escribió: “Dios, espero solo sea un mal entendido y que no sea él, pero todo apunta a que sí”.

Minutos después pasó a una posición más firme: “Si es una noticia confirmada, ya conversé con su familia”.

Reyes añadió una historia con el texto “el bullying a cualquier escala no es un juego”. Esa publicación abrió otra línea de especulación en redes sociales, aunque por sí sola no establece una relación confirmada entre el acoso y el fallecimiento del influencer.

La identidad del hombre hallado sin vida en la calle Paseo de Niza, colonia Paseo de Cumbres, continúa sin confirmación oficial por parte de la Fiscalía de Nuevo León, que realiza los peritajes correspondientes para esclarecer el caso.