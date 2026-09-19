El príncipe Harry habla por primera vez de su regreso a Reino Unido y revela cómo están Meghan y sus hijos

El príncipe Harry habló por primera vez de su regreso a Reino Unido con Meghan y sus hijos y aseguró que la familia está feliz, mientras Archie y Lilibet ya comenzaron la escuela.

El príncipe Harry habló por primera vez sobre el regreso de su familia a Reino Unido y aseguró que sus primeras semanas en el país estuvieron llenas de acontecimientos. El duque de Sussex habló la noche del jueves, durante su primera aparición pública desde que volvió a Reino Unido con Meghan Markle y sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

“Las últimas dos semanas han sido… han sido intensas”, dijo Harry durante una entrevista con Hello! en la primera edición de los Invictus Spirit Awards, celebrada en Londres.

Y enseguida dio una de las pocas señales públicas sobre la vida familiar desde el regreso: “Estamos metiéndonos de lleno en el trabajo. Los niños están en la escuela. Estamos felices”.

El príncipe Harry habló por primera vez sobre su regreso a Reino Unido y reveló cómo se encuentra su familia (Pool/Getty Images)

Harry también resumió cómo se siente al estar nuevamente en su país. “Es estupendo estar de regreso en suelo británico”, dijo, antes de referirse a los Invictus Games, que se celebrarán en Birmingham en 2027.

Harry dice que su familia está feliz de regresar a Reino Unido

Las palabras de Harry dejan ver cómo se adapta la familia a su nueva vida en Inglaterra después de seis años en Estados Unidos.

Harry y Meghan regresaron a Reino Unido el 26 de agosto con Archie y Lilibet. La pareja estableció una residencia privada fuera de Londres, mientras conserva su casa de Montecito, California, y su propiedad en Portugal. El domicilio británico exacto no fue revelado por razones de privacidad y seguridad.

La educación de sus hijos fue uno de los factores que acompañaron la decisión de regresar. Una fuente citada por People señaló que Harry llevaba tiempo pensando en volver y que quería que Archie y Lilibet conocieran el entorno en el que creció y comprendieran de dónde viene su familia.

Harry habla de su regreso a Reino Unido (JUSTIN TALLIS/AFP)

El propio Harry había hablado sobre la importancia de que sus hijos conocieran Reino Unido durante una conversación con la cantante Joss Stone en los WellChild Awards de 2025.

Stone contó después que el príncipe le preguntó cómo se adaptaba su familia tras regresar al país y que hablaron sobre la importancia de las escuelas, la comunidad y el sentido de pertenencia para los niños.

Archie y Lilibet cambiaron de escuela después de dos días de clases

El proceso de adaptación de los Sussex a Reino Unido no ha sido tan sencillo. Archie y Lilibet comenzaron clases en una escuela británica poco después de la llegada de la familia, pero permanecieron ahí solamente dos días antes de ser cambiados a otra.

La decisión se tomó después de que el equipo de seguridad de los Sussex evaluara las condiciones del traslado diario. El recorrido, el tráfico y la distancia dificultaban garantizar un desplazamiento seguro para los niños.

“Las decisión para que los niños cambiaran de escuela se tomó después de una conversación con el equipo de seguridad de la familia sobre las características prácticas de sus arreglos actuales”, explicó un portavoz de Harry y Meghan.

El cambio escolar se produjo mientras el gobierno británico analiza nuevamente las condiciones de seguridad de Harry y Meghan tras su regreso como residentes permanentes.

Meghan Markle se quedó en casa mientras Harry retomó sus compromisos

Harry acudió solo a los Invictus Spirit Awards, ya que Meghan está concentrada en ayudar a sus hijos durante la adaptación a su nueva vida, según reporta People.

El príncipe Harry habló por primera vez sobre su regreso a Reino Unido y reveló cómo se encuentra su familia (Pool/Getty Images)

Harry, en cambio, retomó una agenda relacionada con su trabajo filantrópico y con los Invictus Games, proyecto que creó en 2014 para veteranos y miembros de las fuerzas armadas que enfrentan lesiones o enfermedades relacionadas con su servicio. La gala recaudó 2.2 millones de dólares para la organización.

Meghan está enfocada en apoyar a sus hijos en el periodo de adaptación (Getty Images)

Sin embargo, Meghan ya dio señales de su nueva vida en Reino Unido, al publicar un video en Instagram en el que aparecen los cuatro juntos en el campo inglés. Archie y Lilibet aparecen en bicicleta, jugando y caminando por el bosque, mientras Harry pesca y comparte actividades con sus hijos.

El video también llamó la atención porque Archie habla con un acento británico.

Harry está en contacto con el rey Carlos III, aseguran

El regreso a Reino Unido colocó nuevamente al príncipe Harry cerca de su padre. Town & Country informó que Harry habló con el rey Carlos III durante la primera semana de su regreso, después de que circularan versiones sobre una supuesta falta de contacto entre ambos.

La relación entre padre e hijo sigue siendo un asunto separado de la posición oficial de Harry y Meghan dentro de la monarquía.

Aseguran que Harry ya habló por teléfono con el rey Carlos III (WPA Pool/Getty Images)

El rey dejó claro que no existe un regreso a las funciones reales, pero también se informó que Carlos recibió con satisfacción la posibilidad de pasar más tiempo con sus nietos en un contexto personal.

Harry tampoco hizo comentarios sobre la publicación de extractos del nuevo libro de su tío, Charles Spencer, dedicado a Diana de Gales, que coincidió con su primera aparición pública en Londres. Town & Country señaló que el príncipe no respondió sobre el contenido mientras Buckingham Palace cuestionó algunas de las afirmaciones del conde Spencer.