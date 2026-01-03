EL PRI RESPALDA LA CAÍDA DE LA NARCODICTADURA TERRORISTA Y COMUNISTA DE VENEZUELA

• Alejandro Moreno, Presidente del CEN del tricolor, señaló que la detención del dictador y delincuente internacional, Nicolás Maduro, marca un punto de quiebre en América Latina.

• Advirtió que “ningún régimen que pisotea la ley, destruye las instituciones, no respeta la democracia, las libertades y se aferra al poder, es eterno. Más temprano que tarde, cae”.

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, saludó la caída de la narcodictadura terrorista y comunista de Venezuela, que nunca debió existir, y afirmó que la detención del dictador y delincuente internacional, Nicolás Maduro, marca un punto de quiebre en América Latina.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el senador y dirigente nacional del PRI dijo que “su régimen corrupto, represor, que pactó con los cárteles del crimen organizado, donde habían instaurado una narcodictadura terrorista y comunista, destruyó a Venezuela desde dentro”.

Sostuvo que el régimen de Nicolás Maduro “violó derechos humanos, anuló los Poderes del Estado y se aferró al poder aplastando al pueblo”.

Por ello, el Presidente Alejandro Moreno expresó que “desde México, saludamos la caída de una narcodictadura terrorista y comunista que nunca debió existir”.

En ese sentido, consideró que debe ser una lección para toda la región y para México, porque ningún régimen que pisotea la ley, destruye las instituciones, no respeta la democracia, las libertades y se aferra al poder, es eterno.

“Más temprano que tarde, cae. ¡Tiempo al tiempo, van a caer!”, advirtió el líder nacional del PRI.

Consideró que los pueblos del mundo no solo tienen el derecho, tienen la obligación moral de tomar en sus manos el rumbo de su historia.

El Presidente Alejandro Moreno puntualizó que las democracias se construyen con carácter, con dignidad, con coraje y con la firme decisión de no rendirse jamás.