El PAN logra sacar convocatoria al Parlamento Juvenil pese a trabas de Morena, afirma Olson

El diputado Carlos Olson rechazó los señalamientos de Morena sobre una supuesta discriminación durante la discusión de la convocatoria del Parlamento Juvenil Chihuahuense y aclaró que en ningún momento se votó para excluir a jóvenes indígenas, con discapacidad o de la diversidad sexual.

Olson explicó que la Secretaría Técnica presentó una propuesta de convocatoria y posteriormente Morena planteó una modificación para entorpecer el proceso de seleccion. Fue esa modificación la que recibió el voto en contra, no la participación de los jóvenes.

“Un joven indígena puede participar, un joven con discapacidad puede participar y un joven de la diversidad sexual puede participar. Nadie propuso quitarles ese derecho. Votar contra una modificación no es votar contra las personas que menciona”, afirmó.

El legislador señaló que un Parlamento verdaderamente debe considerar a todas las juventudes de Chihuahua, incluyendo también a jóvenes de comunidades rurales, en situación de pobreza, migrantes, desplazados o con rezago educativo.

“Todos los jóvenes tienen la misma dignidad y deben tener la oportunidad de participar. No debemos enfrentar a unos grupos contra otros ni convertir una diferencia sobre la redacción de una convocatoria en una acusación de discriminación”, señaló.

Finalmente, Olson reiteró que el PAN respalda un Parlamento Juvenil plural, abierto y sin discriminación.

“Aquí nadie sobra. En el Parlamento Juvenil caben todos los jóvenes de Chihuahua y nadie debe ser discriminado. Esa es nuestra posición.”