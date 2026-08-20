Roban casi 188 mil pesos en herramienta de agencia Hino; cámaras captan a sospechoso

Un robo por un monto aproximado de 187 mil 700 pesos fue reportado durante la madrugada de este jueves en las instalaciones de Camiones Evolución Hino Chihuahua, ubicadas sobre la avenida Cristóbal Colón, en la colonia Granjas del Valle.

De acuerdo con la información proporcionada por el encargado del establecimiento, al llegar al negocio encontró daños en el barandal de acceso y salida de los camiones, por donde presuntamente ingresó el responsable para dirigirse al área del taller.

Entre los artículos reportados como robados se encuentran tres pistolas inalámbricas Makita y Dewalt, una computadora Lenovo, equipo de diagnóstico automotriz, diversas herramientas de las marcas Husky, DeWalt y Snap-on, un taladro inalámbrico, cuatro baterías Duralast, una caja de brocas, una caja de fusibles y un maneral Snap-on de una pulgada, entre otros objetos.

El encargado señaló que, al revisar las cámaras de seguridad, se pudo observar que alrededor de las 03:57 horas una persona que vestía sudadera y llevaba la capucha puesta se encontraba dentro del establecimiento, aparentemente sustrayendo herramienta del área del taller.

Elementos policiacos acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho y recabar información que permita identificar al responsable. Las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones para determinar cómo ocurrió el ingreso y tratar de recuperar los artículos sustraídos.