Exigimos inclusión para las juventudes con discapacidad, LGBT+ y de pueblos originarios en el Parlamento Juvenil 2026: Magdalena Rentería

De cara a la realización del Parlamento Juvenil 2026, la diputada de morena Magdalena Rentería Pérez, durante tres reuniones consecutivas de planeación propuso que la convocatoria y la estrategia de difusión contemplaran de manera expresa a las personas jóvenes con discapacidad, jóvenes de la comunidad LGBT+ y jóvenes pertenecientes a pueblos originarios, sin embargo, la propuesta fuer rechazada por el PAN, PRI y MC.

“La propuesta tuvo como objetivo garantizar que este ejercicio de participación juvenil sea verdaderamente incluyente y que todas las voces de las juventudes de Chihuahua tengan la misma oportunidad de participar y ser escuchadas”, explicó la también subcoordinadora del Grupo Parlamentario de morena.

Rentería Pérez expuso que el día de hoy 20 de agosto del 2026, dicha propuesta fue rechazada por los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, a pesar de haber sido planteada y reiterada durante las reuniones de trabajo previas.

“La inclusión no debe ser solamente un discurso. Si hablamos de construir un Chihuahua para todas y todos, debemos generar condiciones reales para que las juventudes históricamente menos representadas tengan espacios de participación”, consideró la diputada.

Hizo hincapié en que no se puede hablar de un Parlamento Juvenil incluyente mientras se dejan fuera, o no se garantiza una difusión efectiva hacia los jóvenes con discapacidad, de la comunidad LGBT+ y de nuestros pueblos originarios.

Magdalena Rentería Pérez, dejo claro que seguirá defendiendo una participación juvenil sin discriminación, sin exclusiones y con igualdad de oportunidades, porque todas las juventudes de Chihuahua tienen derecho a ser escuchadas y a formar parte de las decisiones que construyen el futuro de nuestro estado.

“La inclusión no se negocia. La participación de todas y todos tampoco”, finalizó la legisladora de morena.