Trabaja Municipio en la construcción de los apoyos de la Gaza de Incorporación

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, mantiene los trabajos para la construcción de la Gaza de Incorporación, que conectará la avenida Teófilo Borunda con el periférico de la Juventud, en beneficio de las familias que circulan por la zona poniente de Chihuahua Capital.

Como parte del avance de la obra, las cuadrillas trabajan actualmente en el cimbrado y colocación de acero de refuerzo en los diferentes apoyos que darán soporte a la estructura, trabajos que forman parte de las distintas etapas constructivas del proyecto, el cual ya supera el 30 por ciento de avance.

Se reitera a la ciudadanía que, debido a estas labores, se mantiene una reducción de carriles en la lateral del periférico de la Juventud, a la altura de la calle Aberdeen Angus, en sentido norte a sur, por lo que se exhorta a las y los conductores a extremar precauciones y atender la señalización preventiva al circular por la zona.

Cabe señalar que continúan las acciones complementarias posteriores a la colocación de la primera sección del icónico arco. Asimismo, en uno de los talleres instalados estratégicamente en la zona, continúa la fabricación de las vigas que integrarán la estructura de esta obra, entre ellas vigas de cajón y vigas portantes.

El Gobierno Municipal agradece la paciencia y comprensión de la ciudadanía durante la realización de estos trabajos, reiterando en todo momento que las molestias son temporales pero los beneficios permanentes.