Anuncia Fiscalía jornada del Ministerio Público Itinerante en San Francisco del Oro

Con el objetivo de brindar una atención cercana y facilitar a la ciudadanía el acceso a los servicios de procuración de justicia, la Fiscalía de Distrito Zona Sur, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Francisco del Oro, llevarán a cabo una Jornada del Ministerio Público Itinerante.

La actividad tendrá lugar el miércoles 02 de septiembre del presente año, en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de San Francisco del Oro, en donde agentes del Ministerio Público atenderán a las personas que requieran asesoría jurídica, presentar denuncias y dar seguimiento a carpetas de investigación.

Además, se brindará atención psicológica, y se contará con un módulo de expedición gratuita de la Constancia de Antecedentes Penales a las personas que requieran dicho documento para diversos trámites.

La jornada representa una oportunidad para que habitantes de San Francisco del Oro puedan realizar consultas, recibir orientación y dar seguimiento a asuntos relacionados con la procuración de justicia, sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de mantener una atención cercana a la ciudadanía y continuar generando mecanismos que permitan llevar los servicios de justicia y atención a víctimas directamente a todos los municipios y comunidades de la región.