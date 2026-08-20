Atrae Chihuahua Capital 2 mil 224 millones de dólares en inversión extranjera

-Desde 2021 se han concretado más de 43 nuevas inversiones y expansiones que fortalecen la generación de empleos formales

Chihuahua Capital acumuló 2 mil 224 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa entre 2021 y 2026, resultado que refleja la confianza de empresas y mercados internacionales en la capacidad productiva de la ciudad.

Durante este periodo se concretaron más de 43 nuevas inversiones y expansiones empresariales, las cuales contribuyeron a generar un promedio aproximado de 21 empleos formales cada día.

Este dinamismo permitió que, entre 2021 y mayo de 2026, el empleo total en Chihuahua Capital aumentara 11.8 por ciento, mientras que la ciudad se posicionó como la quinta del país con mayor empleo en el sector manufacturero.

La capacidad de Chihuahua para recibir nuevos proyectos está respaldada por 12 parques industriales en operación y dos más en desarrollo, además de una red de 13 clústeres que vinculan a empresas, universidades, centros de investigación y dependencias gubernamentales.

Esta colaboración fortalece actividades estratégicas como la industria aeroespacial, automotriz, electrónica, médica, agroindustrial, de tecnologías verdes, construcción e innovación digital, además de ampliar las oportunidades para la proveeduría y el talento local.

El alcalde Marco Bonilla destacó que la atracción de inversiones debe reflejarse en empleos formales y mejores oportunidades para las familias, por lo que el Gobierno Municipal continuará facilitando la llegada de proyectos y fortaleciendo las condiciones que permiten crecer a las empresas instaladas en Chihuahua Capital.