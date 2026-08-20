No dejen de hacer, no dejen de creer: Marco Bonilla reconoce a jóvenes con el Premio Agustín Melgar

Al encabezar la entrega del Premio Municipal Agustín Melgar, el alcalde Marco Bonilla llamó a las y los jóvenes reconocidos a no detenerse ante el cansancio, los temores o la incertidumbre, y a continuar trabajando para transformar su entorno y abrir nuevas oportunidades para las próximas generaciones.

Durante su discurso en la sesión solemne de Cabildo, Bonilla destacó que el valor de este reconocimiento no solamente está en premiar los logros alcanzados, sino en reconocer a jóvenes que decidieron atreverse, comenzar y asumir la responsabilidad de aquello que está a su alcance.

“No dejen de hacer. No dejen de creer, pero tampoco dejen de crear”, expresó el alcalde, al señalar que Chihuahua necesita de jóvenes con creatividad, valentía, compromiso y capacidad para imaginar soluciones a los problemas que enfrenta la ciudad.

Bonilla hizo referencia a los ganadores de las distintas categorías y destacó las aportaciones que realizan desde ámbitos como el arte, la ciencia, la ecología, la tecnología, el campo, la labor social y los méritos cívicos.

En materia ambiental, reconoció particularmente a Danna Fernanda Rodríguez Esparza y Marisol Rivera Rivas, por su trabajo para visibilizar los problemas que enfrenta el entorno y la responsabilidad que tienen las nuevas generaciones de cuidar el agua, los árboles y los recursos naturales.

“Nuestros nietos, nuestras hijas e hijos no juzgarán por el agua que no cuidamos, por los árboles que no protegimos y por el silencio de los pájaros que nunca huyeron de la tierra”, señaló.

Asimismo, destacó a las jóvenes reconocidas en las categorías académicas y científicas, al considerar que sus aportaciones demuestran que la ciencia y la tecnología pueden adquirir un verdadero sentido cuando se ponen al servicio de las personas.

El presidente municipal también resaltó el trabajo de quienes recibieron el premio por labor social, al señalar que ayudar a los demás implica reconocer la dignidad de las personas y actuar frente a las necesidades que existen en la comunidad.

Bonilla subrayó que muchas de las acciones que realizan los jóvenes actualmente pueden no generar resultados inmediatos ni recibir aplausos, pero representan esfuerzos que pueden cambiar la vida de otras personas.

“Ningún esfuerzo hecho con propósito es invisible”, afirmó.

Añadió que cada problema que una persona decide enfrentar puede evitar que las próximas generaciones tengan que comenzar desde el mismo punto, por lo que invitó a los galardonados a entender que su trabajo no debe medirse únicamente por aquello que consiguen para sí mismos, sino también por lo que hacen posible para los demás.

El alcalde sostuvo que el Premio Agustín Melgar representa una forma en la que Chihuahua les dice a sus jóvenes que los ve, reconoce su esfuerzo y, sobre todo, los necesita.

“Necesitamos su creatividad para imaginar aquello que todavía no existe; su rebeldía para no aceptar como normal lo que está mal y su valentía para abrir caminos donde nosotros solamente veíamos límites”, expresó.

Finalmente, Bonilla llamó a las y los jóvenes a seguir creyendo en sus ideas, en las personas y en Chihuahua, al destacar que las nuevas generaciones tienen la capacidad de hacer de la ciudad un lugar más vivo, con mayores oportunidades y mejores condiciones para quienes vienen detrás.

“Sigan haciendo, sigan creyendo, sigan creando y sigan creyendo en las personas. Sigan creyendo en esta ciudad”, concluyó ante los galardonados.