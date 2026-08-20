Comisión legislativa acuerda lanzar la convocatoria Parlamento Juvenil 2026 el próximo tres de septiembre

Diputadas y diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Niñez y de Educación, Cultura Física y Deporte del Congreso del Estado, dentro del cronograma de planeación del Parlamento Juvenil Chihuahuense 2026, aprobaron que la misma se lance el próximo 03 de septiembre del presente año.

El Parlamento Juvenil Chihuahuense tendrá verificativo durante el mes de octubre de 2026 en fecha acordada por las Comisiones Unidas de Juventud y Niñez y Educación, Cultura Física y Deporte, notificándose a las personas seleccionadas de ésta, con la debida anticipación.

El Parlamento Juvenil Chihuahuense se integrará con treinta y tres personas jóvenes: veintidós electas en cada uno de los distritos electorales en que se encuentra dividido el Estado y once seleccionadas de conformidad con las bases de la presente convocatoria. Las personas seleccionadas, serán notificadas vía correo electrónico a más tardar el día miércoles 30 de septiembre de 2026.

Las inscripciones se realizarán enviando los documentos solicitados en la sección cuarta de la presente convocatoria, al siguiente correo: parlamentojuvenilch@gmail.com.

Las personas jóvenes interesadas en forman parte del Parlamento Juvenil Chihuahuense deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Las y los jóvenes participantes deberán de tener 15 años de edad cumplidos al día de la emisión de la presente convocatoria y como máximo 25.

También deberán llenar la cédula de inscripción, consultable en: https://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosConvocatorias/550.jpg.

Deberán presentar una propuesta, postura o planteamiento que podrá ser incluida en las políticas públicas del Poder Legislativo. Dicha propuesta deberá estar enfocada al ámbito del Estado de Chihuahua y deberá apegarse a uno o varios de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU:

Fin de la pobreza; Hambre cero; Salud y bienestar; Educación de calidad; Igualdad de género; Agua limpia y saneamiento; Energía asequible y no contaminante; Trabajo decente y crecimiento económico; Industria, innovación e infraestructura; Reducción de las desigualdades; Ciudades y comunidades sostenibles; Producción y consumo responsable; Acción por el clima; Vida submarina; Vida de ecosistemas terrestres; Paz, justicia e instituciones sólidas y, Alianzas para lograr objetivos.

En el correo de respuesta, las personas seleccionadas recibirán, además, uno de los siguientes temas, mismo al que deberán de dar solución, a través de la implementación de políticas públicas, exhortos a autoridades o propuestas adicionales a las originalmente enviadas:

Políticas públicas para garantizar una educación de calidad para las y los jóvenes; Las y los jóvenes en la vida política del Estado de Chihuahua; Reducción de la brecha de género de las y los jóvenes en el Estado de Chihuahua; Activismo social de las y los jóvenes para ayudar a combatir el cambio climático; Inclusión de las y los jóvenes de pueblos y comunidades indígenas en el Estado de Chihuahua; Importancia de la salud mental de las personas jóvenes en el Estado de Chihuahua y, oportunidades laborales para las y los jóvenes en el Estado de Chihuahua.

En la reunión de las comisiones unidas estuvieron presentes los diputados Magdalena Rentería Pérez, Roberto Marcelino Carreón Huitrón, Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías, Jael Argüelles Díaz. Carlos Alfredo Olson San Vicente, Roberto Arturo Medina Aguirre, Nancy Janeth Frías Frías, América Victoria Aguilar Gil y Francisco Adrián Sánchez Villegas.