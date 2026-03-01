“El Mencho” es velado en Guadalajara

El cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, llegó este domingo a Guadalajara.

De acuerdo con El Informador, los restos del narcotraficante serán velados en una funeraria ubicada en la colonia San Andrés.

Desde esta mañana llegaron arreglos florales para “El Mencho”.

Una fuente consultada por El Informador reveló que el cuerpo será enterrado en un panteón de Zapopan.

ENTREGAN EL CUERPO DE “EL MENCHO” A FAMILIARES

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este sábado que entregó a sus familiares el cuerpo de Nemesio Oseguera, alies El Mencho, tras “agotar todos los procedimientos protocolarios necesarios”, a casi una semana del operativo militar que culminó con la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, la institución señaló que, para realizar la entrega, se practicaron “pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso”.

La FGR no ofreció más detalles sobre el procedimiento ni sobre el lugar donde permanecieron los restos durante las diligencias.