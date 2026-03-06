El mando femenino entre los grandes retailers en México sigue siendo marginal

El liderazgo femenino en las principales cadenas minoristas en México sigue siendo limitado, lo que refleja la persistente brecha de género en el sector.

De las 16 principales cadenas de autoservicio, departamentales y de conveniencia en el país, solo una está dirigida por una mujer.

Para analistas del sector, la escasa representatividad de las mujeres en este negocio se explica por las barreras culturales y estructurales que han limitado la llegada de mujeres a cargos más altos.

No obstante, aseguran que “hay talento femenino en México”.

La única mujer al frente de una de las grandes cadenas revisadas es El Palacio de Hierro, cuya dirección general está a cargo de Eléonore de Boysson desde junio del 2025.

Los 15 restantes, como Walmart de México y Centroamérica, Grupo Comercial Chedraui, Organización Soriana, OXXO y El Puerto de Liverpool, están dirigidos por hombres.

A pesar de que el sector comercio es uno de los mayores empleadores del país y cuenta con una importante participación femenina en áreas operativas, de ventas y de atención al cliente, esta presencia no se refleja en los cargos directivos, expresaron los especialistas.

“Si bien, a lo largo de los años si se han abierto posiciones de liderazgo más allá del área de recursos humanos, lo cierto es que a excepción de Walmart y la reciente dirección de El Palacio de Hierro, son pocas las referencias que se tienen de mujeres en sector minorista”, comentó Marcela Muñoz, analista independiente.

Destacó que resulta extraño que un segmento dirigido a las mujeres —quienes tomamos alrededor del 80% de las decisiones de compra— esté, en su mayoría, liderado por hombres.

Carlos Hernández, director de Análisis en Vardez Capital, coincidió en ese sentido y dijo que, históricamente, los puestos directivos en el sector retail han sido ocupados en su mayoría por hombres.

“Creo que estamos en una coyuntura favorable para que más mujeres tomen decisiones estructurales en ese tipo de empresas”, consideró.

No obstante, opinó que el cambio en la tendencia a que las mujeres ocupen cargos de poder llevará tiempo, y lograr una verdadera equidad requerirá transformar la estructura empresarial y cultural de los negocios.

En este sentido, los criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG) evalúan de manera favorable a las empresas que mantienen un balance de género en sus cargos directivos, lo que podría impulsar la participación femenina en la toma de decisiones de las empresas, incluyendo a los grandes retailers.

Por su parte, Jacobo Rodríguez, especialista financiero en Roga Capital, explicó que la falta de representación femenina se debe principalmente a que muchas empresas en México son familiares, las cuales, en su mayoría, se resisten a los cambios.

Los expertos coinciden en que implementar cuotas de género podría ser un primer paso para aumentar la presencia femenina en altos mandos de las cadenas minoristas, aunque eventualmente, el acceso a puestos directivos debería depender del mérito y la capacidad, sin importar el género.

Asimismo, Marcela Muñoz recordó que las cuotas en los consejos de administración, que en un inicio fueron un tema muy polémico y evadido, sí han mejorado la participación de las mujeres, aunque aún no se alcanza el nivel internacional.

“Ha habido avances en los últimos años y muchas mujeres han logrado abrirse camino, pero todavía queda camino por recorrer para cambiar la mentalidad tradicional que prevalece en los negocios en México”, opinó Jacobo Rodríguez.