El ex esposo de Jill Biden es detenido por el asesinato de su esposa

William Stevenson, el ex marido de Jill Biden, enfrenta cargos por matar a su esposa, Linda Stevenson.

El anterior marido de la ex primera dama Jill Biden, William Stevenson, fue arrestado el 2 de febrero por el asesinato de su esposa, Linda Stevenson, después de que se presentara una acusación formal en su contra. Hasta el momento, ni Jill Biden ni su esposo y ex presidente de Estados Unidos, Joe Biden, han declarado al respecto.

Will Stevenson, ex esposo de Jill Biden, arrestado por asesinato

El 28 de diciembre de 2025, después de que fuera reportada una disputa doméstica, la policía encontró a Linda Stevenson, esposa de Will Stevenson, inconsciente en la sala dentro de la casa de Wilmington, Delaware, en la que vive con el ex esposo de Jill Biden.

Jill Biden fue primera dama durante el mandato de Joe Biden de 2021 a 2025. (Getty Images)

A pesar de los intentos de los policías para salvar a Linda Stevenson, fue declarada muerta. Su cuerpo fue entregado a la División de Ciencias Forenses de Delaware para realizar la autopsia, aunque no se reveló la causa del fallecimiento.

Meses después, el 2 de febrero de 2026, Will Stevenson fue arrestado por el Departamento de Policía del Condado de New Castle. La detención fue confirmada en un comunicado de prensa de la misma policía. Actualmente, Will se encuentra detenido en la Institución Correccional Howard Young porque se negó a pagar la fianza de $500,000 dólares en efectivo que se le ofreció.

Esta fue la fotografía que la policía tomó a William Stevenson después de detenerlo. (Getty Images)

El matrimonio entre Bill Stevenson y Jill Biden

Antes de casarse con Joe Biden, Jill Biden, cuyo nombre de soltera es Jill Tracy Jacobs, se casó con Bill Stevenson cuando ella tenía 18 años y él 23 en 1970. En ese momento, ella estudiaba una licenciatura en Inglés. Por su parte, según NBC News, Bill fue el dueño de un bar universitario llamado The Stone Balloon Club donde artistas como Bruce Springsteen llegaron a presentarse.

Jill y Joe Biden han estado casados desde 1977. (Getty Images)

Su matrimonio acabó después de que Jill conociera a Joe Biden en 1975 mientras él era senador de Delaware, razón por la que decidió divorciarse de Bill para casarse con Joe, quien recién se había divorciado de su primera esposa en 1972, Neilia Hunter, con quien tuvo tres hijos. Por su parte, Jill y Joe Biden tuvieron una hija, Ashley Biden.

Jill biden no ha emitido una declaración sobre el arresto de William Stevenson. (Getty Images)

Hasta el momento, la ex primera dama no ha hecho una declaración sobre el arresto de su ex marido, William Stevenson, a pesar de que diversos medios estadounidenses se lo han solicitado.