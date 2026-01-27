El escritor mexicano David Toscana gana el Alfaguara 2026 con El ejército ciego, una épica de los vencidos

El escritor mexicano David Toscana obtiene el Premio Alfaguara de Novela 2026 por El ejército ciego, una fábula oscura sobre guerra, poder y resistencia.

La literatura mexicana vuelve a ocupar el centro del mapa editorial en lengua española. El escritor David Toscana ha sido distinguido con el Premio Alfaguara de Novela 2026 por El ejército ciego, una obra de aliento épico que revisita la historia desde la mirada de quienes fueron derrotados y silenciados.

El jurado del XXIX Premio Alfaguara de Novela declaró ganadora la obra por mayoría, entre un total de 1, 140 manuscritos recibidos. Presentada bajo el seudónimo de Kozaro, el Escriba, la novela fue reconocida por su potencia simbólica y su ambición literaria. El galardón está dotado con 175.000 dólares, una escultura del escultor español Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana. El libro llegará a las librerías en marzo.

Presidido por Jorge Volpi e integrado por Agustina Bazterrica, Brenda Navarro, Camila Enrich, Óscar López y Pilar Reyes, el jurado destacó que El ejército ciego se aleja del relato histórico convencional para construir “una fábula oscura y poderosa” sobre la guerra, el poder y la resistencia, con una voz narrativa oral y poética que mezcla testimonio, leyenda y humor negro.

David Toscana es una de las voces más sólidas y singulares de la narrativa mexicana contemporánea. Con una obra marcada por la ironía, la relectura de la historia y una mirada crítica sobre la condición humana, ha construido una trayectoria reconocida tanto en México como en el extranjero. El Premio Alfaguara consolida su lugar como autor clave de la literatura en español.

Retrato del escritor mexicano David Toscana. (Cortesía. )

Ambientada en el año 1014, El ejército ciego parte de un episodio brutal del Imperio bizantino: el cegamiento de quince mil soldados búlgaros por orden de Basilio II. A partir de ese hecho, Toscana construye un relato coral donde los sobrevivientes intentan rehacer sus vidas y su memoria, guiados por un escriba invidente que narra la historia de una revancha inesperada. Historia, inventiva y poesía se funden en un retablo tan cruel como profundamente humano.

A lo largo de los años, el Premio Alfaguara de Novela se ha consolidado como uno de los reconocimientos más importantes en lengua española, distinguiendo obras de gran impacto literario. Autores mexicanos han recibido el premio anteriormente como Elena Poniatowska en 2001 por La piel del cielo,Xavier Velasco en 2003 por Diablo Guardían, el propio Jorge Volpi en 2018 por Una novela criminaly Guillermo Arriaga en el año 2000 por