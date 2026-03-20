“El enemigo” ha sido “derrotado”, afirma líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei

Teherán. El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, proclamó este viernes que el enemigo de la república islámica “ha sido derrotado” en la guerra contra Estados Unidos e Israel, en un mensaje escrito con motivo del Año Nuevo persa, el Noruz.

“En este momento, gracias a la especial unidad que se ha creado entre vosotros, nuestros compatriotas, a pesar de todas las diferencias de origen religioso, intelectual, cultural y político, el enemigo ha sido derrotado”, declaró el Ayatollah, quien aún no ha sido visto en público tras suceder a su padre, Alí Jamenei, fallecido en un ataque aéreo el primer día de la guerra.

Los iraníes le han “asestado un golpe fulminante que ha hecho que ahora empiece a soltar palabras contradictorias y sin sentido”, añadió Jamenei.

Según él, Israel y Estados Unidos tenían la “ilusión” de que si Alí Jamenei y otros dirigentes militares morían, esto provocaría “miedo y desesperación” y así podrían “realizar el sueño de dominar Irán y luego dividirlo”.

Predijo que, durante este nuevo año, “la unidad de Irán se volverá ciertamente más fuerte y más sólida”, y que sus “enemigos” se volverán “más humildes y menos poderosos”.

El nuevo líder supremo también afirmó que Irán o las fuerzas aliadas en la región no estaban “de ninguna manera” implicadas en los ataques a Omán y Turquía durante la guerra. Los atribuyó “a las maniobras engañosas del enemigo sionista”, en referencia a Israel, país que no reconoce.

En otro mensaje, el presidente iraní Masud Pezeshkian llamó a sus compatriotas a la unidad frente a Estados Unidos e Israel.

“Pensaban que al matar a nuestro líder, capitularíamos, pero nos hemos vuelto más fuertes”, declaró.

“Les pido a los iraníes en el extranjero que dejen de lado los rencores y, en este nuevo año, que se reúnan todos juntos por la unidad y el progreso de Irán”, añadió en este mensaje publicado en las redes sociales.

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