El clásico ante Chivas “es un partido que no se puede perder”: Brian Rodríguez

El “clásico nacional” ante Chivas es un partido en el que el América no puede darse el lujo de perder, aseguró el delantero azulcrema Brian Rodríguez, quien además confió en que su equipo podrá vencer a su acérrimo rival en el duelo de este sábado en el estadio Banorte para así romper una racha de dos derrotas consecutivas (ante León en la Leagues Cup, y frente a Cruz Azul en la Liga Mx).

“Es un partido que no se puede perder. Se juega el orgullo de todo el país, de cada equipo que representa el clásico nacional, es un duelo aparte de todo el torneo y si Dios quiere, va a ser un gran espectáculo”, declaró el uruguayo este viernes en zona mixta realizada en las instalaciones de Coapa.

“Mañana será un gran partido, será en nuestro estadio y será muy lindo (estar) con nuestra gente. Espero que seamos nosotros los victoriosos, preparamos una buena semana y creo que llegamos muy fuertes”, agregó.

Si bien ambos equipos se encuentran ubicados en las primeras posiciones de la clasificación general (Chivas en el segundo lugar, y América en el tercero), los azulcremas llegarán a este encuentro con mayor presión tras caer 4-3 en el reciente “clásico joven” ante Cruz Azul, en la fecha ocho del torneo Apertura 2026, y 1-0 ante el León en la Leagues Cup, por lo que, a decir del atacante charrúa, un triunfo ante los rojiblancos los motivaría de cara a la recta final del certamen.

“La obligación siempre es llevarnos el clásico. Es el orgullo del país, venimos de perder dos (ante Chivas. En el Apertura 2025, el cuadro tapatío venció 2-1 de visita, y en el Clausura 2026 ganó 1-0 en el estadio Akron), creo que ganarlo nos daría un envión anímico para lo que resta del torneo”, aseveró.

Asimismo, Rodríguez reconoció el buen trabajo de su rival en el presente torneo, donde suma siete partidos sin conocer la derrota, y afirmó que su buena racha no intimida a los azulcremas.