El cerco se cierra sobre Andy y la 4T ya no puede seguir encubriéndolo: PAN exige investigar al hijo de AMLO

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió a la Fiscalía General de la República citar a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Posición sobre el retiro de visa de Andy López Beltrán pic.twitter.com/S6v8hmJQbb — Acción Nacional (@AccionNacional) August 14, 2026

Además abrir una investigación integral sobre sus posibles vínculos con el llamado huachicol fiscal, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que el propio López Beltrán confirmó la revocación de su visa para ingresar a Estados Unidos.

En un comunicado, el PAN sostuvo que el nombre de López Beltrán aparece mencionado en un testimonio incorporado a una carpeta de investigación de la FGR relacionada con una presunta red de huachicol fiscal que operaba desde las aduanas.

Según el partido, un testigo habría declarado que se utilizaba la expresión “un tema de Andy” para intentar detener revisiones federales a determinados cargamentos.

El PAN también señaló los vínculos de López Beltrán con Jorge Amílcar Olán, a quien identifica como su amigo personal, y menciona empresas, contratos y negocios relacionados con combustibles y obra pública.

El partido relaciona además a personas del círculo de López Beltrán con proyectos como el Tren Maya, Dos Bocas y el sector salud.

A partir de estos señalamientos, Acción Nacional pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera rastrear cuentas, transferencias, contratos y operaciones de López Beltrán y de su círculo cercano, y solicitó que, de existir elementos suficientes, se aseguren bienes y cuentas involucradas.

El PAN demandó a la presidenta Claudia Sheinbaum informar si su gobierno recibió información de Estados Unidos sobre la revocación de la visa y qué conocimiento tienen las autoridades mexicanas del caso.

Asimismo, pidió a López Beltrán publicar la notificación recibida y explicar sus relaciones con empresarios señalados por el partido.

El posicionamiento concluye con un llamado a Morena para suspender cualquier eventual candidatura de López Beltrán, al considerar que una diputación y el fuero constitucional no deben utilizarse como protección frente a posibles investigaciones.