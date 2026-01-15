El análisis de la reforma electoral iniciará cuando llegue; “estamos discutiendo la nada jurídica”: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila, expuso que el proceso de análisis de la iniciativa en materia de reforma electoral iniciará hasta cuando ésta llegue. “Ahorita estamos discutiendo la nada jurídica, porque no hay nada. Solo expresiones mediáticas de lo que hemos comentado, pero no tenemos ningún documento formal”.

Durante la conferencia de prensa “La Legislativa del Pueblo”, el diputado aseguró que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, fue muy sensible en los planteamientos; “ella dijo: toda reforma que se quiera transitar debe comentarse con los otros partidos”.

Ricardo Monreal reiteró que hasta el momento no se tiene una definición, simplemente fue una serie de propuestas que surgen de los foros y que ahora caminarán a ser consultados por los aliados, en primer lugar PT y PVEM, porque estas adecuaciones implican una reforma a la Constitución Política.

Detalló que algunos de los temas que se buscan discutir son: reducción de financiamiento, acceso a medios de comunicación como prerrogativas sobre los tiempos oficiales, el voto de los mexicanos en el extranjero, la fiscalización de los partidos, gastos de campaña, participación ciudadana directa y consultas públicas para que la gente pueda tener más opinión.

También, indicó, existen propuestas de vigilancia para que no se infiltre el crimen organizado, recursos ilícitos o, incluso, actividades privadas que sin ser ilícitas cuando aportan recursos a las campañas sin que la ley lo contempla se convierten en ilícitas.

Asimismo, se contempla la revocación de mandato y el fuero constitucional, aunque recordó que estos temas ya son dictámenes que están en la Cámara de Diputados.

Respecto a la consulta popular, comentó que se prevé modificar la Constitución para hacerlas más fáciles y vinculantes para que exista mayor interés del municipio y la comunidad en participar sobre sus recursos, la política y la democracia. “La idea es profundizar la democracia”.

Subrayó que la presidenta de la República intenta profundizar la vida democrática del país y que la toma de las decisiones más importantes sea consultada ampliamente por la ciudadanía.

Aseveró que la idea es trabajar en consenso para que en febrero llegue la iniciativa y aunque la presidenta ha anunciado que se presentará hasta la segunda semana de febrero “el plazo realmente no se modifica, porque se tenía contemplada la aprobación de la reforma hacia el mes de marzo; es decir, iniciar la discusión en febrero y en marzo la aprobación de la reforma constitucional y después en abril la reforma legal, una vez que se aprobara la reforma electoral”.

Reconoció que la ruta es compleja y complicada. Yo prefiero mantener la unidad de la coalición frente a cualquier otra circunstancia. “A mí sí me preocupa el plazo, pero prefiero esto a que la premura nos haga cometer errores”.

Insistió en que no hay ningún artículo redactado o propuesta de iniciativa elaborada. “Apenas se inicia el proceso de consulta y de conversación entre los partidos”.

Monreal Ávila puntualizó que “lo que importa, desde mi punto de vista para el país, es profundizar la democracia, reducir el costo de las elecciones, los gastos electorales y mantener y reforzar el equilibrio entre los poderes. Nunca concentrar el poder, sino al contrario, distribuirlo en razón de nuestra teoría constitucional y que cada poder haga su trabajo”.