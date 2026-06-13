Ejecutan orden de aprehensión a detenido por municipales en la UP

Un hombre remitido a la comandancia Sur por policías municipales luego de cometer una falta al Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de Chihuahua, resultó contar con una orden de aprehensión pendiente por el delito de homicidio, ante lo cual fue puesto a disposición de agentes de la Fiscalía General del Estado con el fin de dar seguimiento a su situación.

Los municipales recorrían la colonia Unidad Proletaria, UP, y al pasar por las calles 34 y Coordinadora observaron a dos hombres cuando hacían uso de probable droga y se detuvieron para confirmar el hecho y arrestarlos.

A uno de los detenidos de nombre Ángel R. R, de 48 años de edad, al estar siendo registrado en la base de datos de la Comandancia, le apareció una alerta en el sentido de su probable involucramiento en un homicidio, por lo cual se notificó de inmediato a la FGE, y una vez confirmados sus antecedentes, se le puso a disposición de dicha instancia.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.