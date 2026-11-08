Muere mujer trágicamente frente a su nieta en Paseos del Sol

Al numero de emergencia se reportó sobre el fallecimiento de una mujer de 43 años de edad la cual fue identificada con el nombre de Gloria Esther Renteria al interior de su domicilio ubicado en la calle Punta El Coyachi 9106 de la colonia Paseos del Sol.

La femina fue localizada bajo un charco de sangre, una vecina fue quien reportó al número de emergencia, ya que una menor al parecer la nieta de la mujer fallecida gritaba a la llegada de la vecina, la sacó por una de las ventanas del domicilio y vio a la mujer tirada en el suelo.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes solicitaron el apoyo de una ambulancia donde paramédicos de Urge confirmaron el fallecimiento de la persona, desconocido hasta el momento las causas del fallecimiento.

Agentes ministeriales y peritos de la fiscalía recabaron la evidencia en torno de hecho para una posterior investigación del hecho.