Ejecutan a un hombre en colonia Villa

Sujetos armados a bordo de una camioneta Audi q5 de color blanco llegaron al exterior de un domicilio ubicado en la calle partido de los pobres cruce con Belisario Domínguez de la colonia Villa donde dispararon en al menos dos ocasiones en contra de un hombre identificado como Antonio L.J de aproximadamente 33 años de edad que estaba al exterior del domicilio.

De los sicarios se dijo que huyeron a toda velocidad rumbo a la avenida tecnológico. En la escena en primera instancia llegaron elementos de la Policía Estatal quienes acordonaron el perímetro y posteriormente arribaron agentes ministeriales y una ambulancia de urge donde paramédicos dieron fe del fallecimiento de la persona.

Cabe señalar que sería el tercer hecho violento registrado en la capital del estado Así mismo se está investigando si la persona fallecida es una de las mencionadas en la cartulina con mensaje amenazante encontrada a pocas cuadras del lugar de los hechos el día de ayer.