Ejecutan a adolescente de 15 años al interior de una granja en Aquiles Serdán

Fuerzas policiales de los tres niveles arribaron a una granja donde se había reportado un hecho violento; tras el arribo se percataron con la escena de un adolescente de 15 años sin signos vitales y en un charco de sangre.

El domicilio ubicado sobre Calle del Potosí y calle 13 en el Municipio de Aquiles Serdán fue acordonaron por las autoridades.



El menor recibió 4 impactos de bala; fue atendido por unidad médica de urge; sin embargo ya no tenía vida.

Informaron que los presuntos eran dos hombres con armas cortas. Fiscalía finalmente se hizo cargo del levantamiento del cuerpo y trasladarlo al c7.