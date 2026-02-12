Eiza González tenía 12 años cuando murió su papá; Glenda Reyna lo recuerda con una carta en su aniversario luctuoso

A 24 años de su fallecimiento, Glenda Reyna, mamá de Eiza González, le dedicó una conmovedora carta a su esposo, Carlos González.

A más de dos décadas de una de las pérdidas más dolorosas dentro de la familia de Eiza González , su mamá, Glenda Reyna volvió a recordar a Carlos González, papá de la actriz, quien falleció en 2002 en un accidente ocurrido pocos días después de que la actriz cumpliera 12 años.

A 24 años de su fallecimiento, la empresaria compartió una carta en la que expresó cuánto ha extrañado su presencia y cómo, pese al paso del tiempo, el vínculo con él permanece intacto.

Glenda Reyna, mamá de Eiza González, le dedica una carta a su esposo

En una carta profundamente emotiva, Glenda Reyna abrió su corazón al recordar a su esposo y compartir cómo el amor por sus hijos se ha convertido en el lazo que la mantiene unida a su memoria, así como en una fuente constante de fortaleza y compañía.

A través de sus palabras, la mamá de Eiza González hizo un recuento de su vida desde aquel duro momento, reflexionando sobre los cambios, los retos y el crecimiento personal que ha vivido a lo largo de los años, y cómo ha logrado salir adelante frente a la adversidad impulsada siempre por el amor a su familia.

La empresaria acompañó su carta con una fotografía de ella junto a una bicicleta, una manera de explicar su travesía por todos estos años: “24 años sin verte, y hoy que se cumplen he buscado una foto para honrarte ¿y sabes que? Cómo hace tantos años que te fuiste me encabronó darme cuenta que no encontraré nuevas, puesto que ya no hay más que las mismas y he decidido poner una mía de uno de mis viajes hace algunos años”, escribió.

Carlos González, papá de Eiza González (Instagram)

Luego, compartió algunos recuerdos que revivió a partir de ver algunas fotografías familiares: “Como si hubiese recorrido mi vida en esa bici , te contaré lo que me encontré fotográficamente hablando y quizás te ponga al día un poco, fotos de nuestros hijos en toda sus versiones de edad, graduaciones, viajes con Eiza en diferentes países de diferentes películas (seguro tu te hubieras ido jajaja y ni chance me hubieses dado).

“Yulen en sus motos sin que yo ni su hermana nos hubiésemos enterado, Luca, tu nieto, creciendo, lo hubieses amado con todo tu ser, nuestra casa y sus cambios (tu sabes tirando y reciclando). Eiza en sus alfombras rojas, en sus increíbles campañas, Yulen en su kite surf”, agregó.

Glenda Reyna reconoce el vacío que ha dejado la ausencia de su esposo en su vida

En su carta, Glenda Reyna también habló de lo feliz que está por los logros alcanzados, entre ellos el consolidar éxitos en su agencia de modelos: “El éxito mayor de mi agencia de modelos y el agradecimiento del éxito y el cierre de lo logrado y el cambio de camino a el manejo de actores, algunas equivocaciones pero si te aseguro que mucha diversión , ¡aaah que vida la mía amor mío!”.

Eiza González y Glenda Reyna. Madre e hija llevan una relación muy estrecha que se reflejó en el mensaje que Glenda le dedicó a la actriz. (Getty)

Aunque con el paso de los años Reyna ha logrado seguir adelante, también reconoció el profundo peso que ha tenido la ausencia de su esposo. En su carta, profundizó en sus sentimientos y destacó las cualidades humanas que distinguieron al papá de sus hijos.

“Me dejaste aquí solita sin tu contención, sin tus abrazos, sin tu pasión, sin tu inteligencia emocional. He hecho lo que a mi alma le alcanza sin tu amor, mucha vida, muchos aprendizajes, mucho dolor sin ti. Pero ya sabes que yo le pongo buena cara a la vida, y si se pone ruda le salgo a los madrazos también”, confesó.

Glenda Reyna y Carlos González, quien falleció en el año 2002 en un accidente automovilístico. (Instagram)

Finalmente, Glenda recalcó que el amor por sus hijos ha sido el motor que le ha permitido crecer, convertirse en su mayor sostén y encontrar en ellos su principal fuente de inspiración.

“Nuestros hijos han sido y serán por siempre mi prioridad y ¿qué crees? Hay integrantes hermosos y amados por mí con toda el alma. Leo, escribo historias de amor subidas de tono y bueno, mi amor, necesito hacer un libro para contarte nuestra vida sin ti. Solo decirte que mi amor por ti es y será eterno por ti, mi flaco amado”, expresó.