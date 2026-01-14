Egresado de la UACH consolida trayectoria en cine, televisión y teatro nacional

La Universidad Autónoma de Chihuahua ha sido un pilar en la formación profesional de Huber Salvador Frías Cruz, egresado de la Licenciatura en Teatro por la Facultad de Artes, quien hoy desarrolla una destacada trayectoria en el cine, la televisión y el teatro a nivel nacional. Su preparación académica en la UACH le permitió construir una base sólida que posteriormente fortaleció con estudios en el Centro Universitario de Teatro (CUT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Me siento muy orgulloso de haber salido de la UACH y de la UNAM, pero sobre todo de la UACH que me dio las herramientas técnicas y prácticas para ser un buen actor, desde la teoría hasta cómo dirigirse al espectador, cómo ser un buen director, escenógrafo, cómo hacer teatro y poder adquirir esas técnicas, lo que me permitió ponerlas en práctica una vez en la UNAM”, expresó Salvador Cruz.

El egresado destacó que, aunque en la UNAM le ofrecieron permanecer más tiempo, decidió priorizar su vocación actoral y buscar oportunidades laborales, lo que lo llevó a emigrar a la Ciudad de México para continuar con su desarrollo profesional. Gracias a la formación integral recibida en la UACH, adquirió conocimientos sobre el trabajo frente a cámaras, manejo de sets, iluminación y procesos de producción, además de generar redes de contacto a partir del acompañamiento de docentes de esta casa de estudios.

En su experiencia profesional, ha participado en diversos proyectos cinematográficos y televisivos. En 2021 formó parte de “Correr para vivir” como actor extra y colaboró en el área de dirección de arte, además de participar en “37 Kilómetros”, producción de Prime Video. Durante 2022 actuó en “A tontas y a locas”, bajo la dirección de Alberto Espino, y en “Los músicos”, dirigida por Julio César Paredes. En 2023 participó en el cortometraje “Rosa”, dirigido por Marco Cano.

Para 2024 se integró a producciones como “La noche de San Juan”, película de Netflix dirigida por María Rondon, así como en la serie “Colisión” de la misma plataforma y un proyecto para VIX. En 2025 continúa su presencia en producciones de alcance internacional como “Nadie nos vio partir”, de Netflix, dirigida por Lucía Puenzo; “Santita”, serie de Netflix bajo la dirección de Rodrigo García; “Las azules”, segunda temporada dirigida por Fernando Rovzar, además del cortometraje “Dentro de líneas”, donde interpretó el personaje principal.

En el ámbito teatral, su trabajo también ha sido constante. En 2025 participó en “Archiduque”, con 52 presentaciones en el CUT bajo la dirección de Ginés Cruz. En 2024 actuó en “Las bizarrías de Belisa”, de Lope de Vega, dirigida por Emma Dib. Un año antes formó parte de “Casa de maridos”, de Molière, así como de “Entre la peste”, con funciones en el Teatro de la Ciudad y el Teatro Bárbaro. En 2022 integró el elenco de “La golondrina y su príncipe” y retomó “Entre la peste” en el Teatro de Cámara.

Además de su trabajo en cine y teatro, ha participado en campañas comerciales para marcas como Office Depot, Snickers, Little Caesars, Elektra, Mercado Libre, Jumex Sport, Inter.mx y Soriana.