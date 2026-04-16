EE.UU. anuncia que está produciendo más armas nucleares que nunca desde la Guerra Fría

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, aseveró que su país está produciendo más armas nucleares que en cualquier otro momento desde la Guerra Fría. Así lo dijo ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, en una audiencia sobre el presupuesto del año fiscal 2027.

“Hoy día, la Agencia de Seguridad Nacional está entregando más armas nuevas –siete programas de modernización de ojivas, simultáneamente, y núcleos de plutonio– que en cualquier otro momento desde la Guerra Fría”, manifestó.

La seguridad nacional estadounidense “se sustenta en nuestra disuasión nuclear”, afirmó. “Estamos impulsando un renacimiento nuclear”.

Además, Wright detalló que el desarrollo nuclear de EE.UU. incluye programas piloto de reactores de próxima generación, el restablecimiento de la capacidad estadounidense de enriquecimiento nuclear, la fabricación nacional de combustible nuclear y el reprocesamiento de combustible gastado.