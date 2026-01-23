EE.UU. agradece a México apoyo en la captura de Ryan Wedding, narcotraficante buscado por el FBI

El Gobierno de Estados Unidos agradeció a México su apoyo en la captura de Ryan Wedding, ex atleta olímpico canadiense considerado un peligroso narcotraficante.

Wedding pasó de ser un atleta olímpico en 2002 a ser considerado la versión moderna de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán y protegido del Cártel de Sinaloa.

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, agradeció a “las autoridades mexicanas su apoyo en este caso”, pues resaltó, el exatleta se convirtió en un “capo violento de la cocaína” y en uno de los diez más buscados por el FBI.

Wedding fue trasladado a Estados Unidos donde enfrentará la justicia”, apuntó.

Por su parte, Kash Patel, director del FBI, resaltó la “gran cooperación y trabajo en equipo” con la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, así como con el embajador de EE.UU. en México, Ron Johnson.

“Este es un día muy importante para una América del Norte y un mundo más seguros, y un mensaje de que quienes violan nuestras leyes y dañan a nuestros ciudadanos serán llevados ante la justicia”, agregó.

Más tarde, en conferencia de prensa, el titular del FBI refirió que la captura se llevó a cabo la noche del 22 de enero en la Ciudad de México.

(Fue) un esfuerzo interinstitucional liderado por el presidente Trump, nuestro Departamento de Justicia y nuestros socios en México”, dijo.

Ryan Wedding, buscado por autoridades de EE.UU. desde 2011, fue detenido en México.

Se cree que desde México, adonde huyó para evitar ser detenido en Canadá, ordenó el asesinato de varias personas y dirigió su red de narcotráfico, en colaboración con el Cártel de Sinaloa.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó su detención en el país.

Una persona no estadounidense fue detenida por autoridades mexicanas, de los 10 más buscados por el FBI”, refirió.

La detención de Ryan Wedding y la entrega voluntaria de otra persona canadiense a la Embajada de EE.UU. en México propició la visita a México del director del FBI, Kash Patel.

El director del FBI partió rumbo a los Estados Unidos llevando consigo a dos objetivos prioritarios”, indicó García Harfuch.

En Estados Unidos es requerido por autoridades de Los Ángeles por tráfico de cocaína y homicidio.

Supuestamente dirigía y participaba en una operación transnacional de tráfico de drogas que enviaba rutinariamente cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, a Estados Unidos y Canadá, como miembro del Cártel de Sinaloa”, señaló el director del FBI.

Con información de López-Dóriga Digital