Eduardo Verástegui se aleja de la política y apuesta por el ámbito cultural y espiritual

El actor Eduardo Verástegui anuncia que se va a alejar de la política y ahora apostará por el ámbito cultural y espiritual.

A través de sus redes sociales, Eduardo Verástegui confirmó que no seguirá insistiendo en la política pues sabe que no cuenta con las condiciones necesarias para prosperar.

“Les comparto todo esto porque, después de un largo periodo de reflexión, he llegado a una conclusión que considero prudente y honesta: Por ahora, no seguiré insistiendo en el camino de la política en mi país”Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui anuncia que se alejará de la política y ahora apostará por el ámbito cultural y espiritual

Eduardo Verástegui se sinceró sobre su lucha para incursionar en la política en México y tras un largo periodo de reflexión se dio cuenta que en este momento no era posible seguir.

Y es que culpó que en México no hay una estructura nacional consolidada que le permita seguir avanzando.

“Sin una estructura nacional consolidada, es prácticamente imposible avanzar obteniendo los resultados que todos desearíamos ver”Eduardo Verástegui

Señaló que seguir insistiendo en la política implicaría un gasto de energía y recursos, cuando sabe que esta batalla no puede prosperar.

“Seguir insistiendo en estas condiciones implicaría gastar energías, recursos y esperanzas en una batalla que, en este momento, no cuenta con las condiciones necesarias para prosperar”Eduardo Verástegui

Sin embargo, Eduardo Verástegui dejó en claro que eso no significa abandonar su compromiso con México, sino que ahora lo hará apostando por el ámbito cultural y espiritual.

“Pero lo diré con absoluta claridad: Esto no significa abandonar la causa. Mi compromiso con México sigue intacto. He decidido continuar esta lucha desde donde hoy puedo servir con mayor fuerza y eficacia: la batalla cultural y la batalla espiritual”Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui destacó que seguirá produciendo contenido que promuevan la vida, la familia, la libertad, por lo que ya se prepara para:

Sound of Freedom 2

Zero A.D.

Producciones que de acuerdo con Eduardo Verástegui ayudan a despertar la conciencia y a defender a los más vulnerables.

“Como productor de cine, seguiré produciendo contenido que defiendan la vida, la familia, la libertad. Este año comenzaremos la preproducción de Sound of Freedom 2, y en diciembre llegará a los cines Zero A.D. Seguiremos impulsando proyectos que promuevan los valores fundamentales que debemos recuperar: proyectos que ayuden a despertar conciencia y a defender a los más vulnerables”Eduardo Verástegui

En cuento al ámbito espiritual, Eduardo Verástegui empezará con sus “Rosarios por México”, por lo que invitó a todas las personas que quieran unirse a su oración.

“Y esta nueva etapa comienza principalmente por medio de la batalla espiritual. Por eso, hoy 7 de marzo iniciaremos en Guadalajara el primero de 32 Rosarios por México, uno por cada estado de la República. Invitamos a las familias a unirse en oración por la paz, la justicia y la restauración de nuestra nación”Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui también anunció el Viva México Fest, conferencias dirigidas principalmente a jóvenes.

“Además, a través de nuestro movimiento realizaremos Viva México Fest, encuentros y conferencias dirigidos especialmente a los jóvenes. Quiero decirles que todos ustedes siguen siendo parte fundamental de esta misión y que están invitados a participar en todos los eventos y proyectos que sigamos organizando para continuar juntos luchando por México”Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui agradecido con lo que fue el movimiento Viva México

Eduardo Verástegui agradeció por todo el apoyo que recibió durante el movimiento Viva México.

“Antes que nada, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos ustedes. A todos los que me han acompañado desde el momento en que nació nuestro movimiento durante la gira de la película Inesperado en 2019, en la que tuvimos la oportunidad de realizar 32 premieres, una en cada estado de la República”Eduardo Verástegui

En su mensaje, Eduardo Verástegui destacó que hubo personas que lo acompañaron para lograr una candidatura independiente y en su intento de construir un nuevo partido político en México.

“Después vino la campaña contra la trata de niños, presentando en todo México la película Sound of Freedom. Más tarde, muchos de ustedes me acompañaron en el esfuerzo por lograr la candidatura independiente en 2023 y también en el intento de construir un nuevo partido político en 2025”Eduardo Verástegui

Aunque estos esfuerzos no lograron consolidarse, Eduardo Verástegui aseguró que no fueron en vano.

“Cada reunión, cada viaje y cada sacrificio han sido un testimonio de amor por México. Nada ha sido en vano. Es la muestra de que muchos desean una alternativa real a la partidocracia que durante décadas ha dominado la vida pública del país. Gracias por su valentía, por su fe y por no resignarse a aceptar que México no puede cambiar”Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui señaló que entiende perfectamente el desgaste de todos lo que lo apoyaron durante este proceso.

“Entendemos perfectamente el desgaste, la incertidumbre y la sensación de desorientación que muchos han sentido. De todo corazón, les ofrezco una disculpa. También quiero decir algo con total honestidad: yo mismo he pasado por un proceso muy duro y profundamente desgastante”Eduardo Verástegui

Para Eduardo Verástegui el hecho de que no pudo consolidarse en la política, fue por el sistema político mexicano y no por falta de apoyo.

Y es que señaló que se debe tener una estructura partidista sólida y una maquinaria que sea capaz de trabajar en todo el territorio mexicano.

“En este camino me encontré con una realidad muy compleja: el sistema político mexicano está diseñado de tal forma que prácticamente impide que un outsider pueda romperlo sin una estructura partidista sólida, sin financiamiento suficiente, sin maquinaria política y sin un equipo amplio capaz de dar seguimiento al trabajo en los 32 estados de la República”Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui destacó que aunque no consiguió sus objetivos, sabe que dio la batalla incluso cuando las circunstancias eran adversas.