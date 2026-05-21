Demanda colectiva contra Sony: exigen reembolsos por aumento de precio en consolas PlayStation

Sony Interactive Entertainment enfrenta una demanda colectiva en Estados Unidos por una presunta“doble recuperación” de fondos derivada de la subida de preciosimplementada por la compañía tras los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump que fueron declarados ilegales por el Tribunal Supremo del país.

El litigio presentado formalmente el 6 de mayo de 2026, sostiene que Sony retiene un “beneficio inesperado sustancial” generado por gravámenes comerciales previos.

A principios de 2025, el gobierno de Donald Trump impuso aranceles generalizados a las importaciones de numerosos países bajo la supuesta autoridad de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

La demanda afirma que los grandes importadores optaron por transferir la carga impositiva a los compradores. Específicamente, “Sony aumentó los precios de sus consolas PlayStation el 21 de agosto de 2025 y luego nuevamente el 2 de abril de 2026″ justificando la medida en presiones económicas globales e inflación.

La representación legal de los afectados expone en la denuncia que el precio de la consola PlayStation 5 en su edición de disco escaló en el mercado norteamericano de los 549.99 dólares a los 649.99 dólaresdebido a estos incrementos sucesivos

Información tomada de AN