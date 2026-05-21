Cierre de frontera de EE.UU. al ganado mexicano por gusano barrenador deja pérdidas por 1,850 millones de dólares: Consejo Mexicano de la Carne

El cierre de la frontera de Estados Unidos al ganado mexicano, derivado de la presencia del gusano barrenador, ya provoca pérdidas millonarias para el sector pecuario nacional.

De acuerdo con estimaciones del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), las afectaciones económicas acumuladas alcanzan los mil 850 millones de dólares, debido a la suspensión de exportaciones de ganado bovino en pie hacia territorio estadounidense.

La medida mantiene en incertidumbre a productores y exportadores mexicanos, ya que hasta el momento no existe una fecha definida para la reapertura total del mercado estadounidense, principal destino del ganado mexicano.

El impacto también ha obligado a los productores a conservar animales que ya estaban listos para exportación, situación que incrementa gastos relacionados con alimentación, logística y operación.

Además de las pérdidas directas para los ganaderos, el cierre comercial genera presión sobre la cadena de suministro del sector pecuario, uno de los más importantes para el campo mexicano.

Estados Unidos representa el principal comprador de ganado mexicano, por lo que cualquier restricción comercial impacta de manera inmediata en la economía de esta industria.