Nueva Delhi. Al menos 18 personas murieron y más de mil fueron hospitalizadas tras intoxicarse con bebidas alcohólicas contaminadas en el estado de Manipur, en el noreste de la India, informó la agencia de noticias ANI
En palabras del diputado, Keisham Meghachandra Singh, el licor estaba contaminado con metanol. Su consumo causó graves complicaciones de salud, en particular problemas relaciones con el riñón.
Las personas, indicó, acuden a los hospitales desde el viernes y más de 600 se encuentran graves.
Según los datos de la agencia, las autoridades del estado llamaron a todas las personas que ingirieron licores de origen dudoso en los últimos días o experimentan síntomas, acudir de inmediato a un médico.