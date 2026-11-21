El primer ministro de Manipur, Yumnam Khemchand Singh (C), visita a un paciente en un hospital que recibe tratamiento tras haber consumido presuntamente licor adulterado, en Manipur, India.

Nueva Delhi. Al menos 18 personas murieron y más de mil fueron hospitalizadas tras intoxicarse con bebidas alcohólicas contaminadas en el estado de Manipur, en el noreste de la India, informó la agencia de noticias ANI​​​

En palabras del diputado, Keisham Meghachandra Singh, el licor estaba contaminado con metanol. Su consumo causó graves complicaciones de salud, en particular problemas relaciones con el riñón.

Las personas, indicó, acuden a los hospitales desde el viernes y más de 600 se encuentran graves.

Según los datos de la agencia, las autoridades del estado llamaron a todas las personas que ingirieron licores de origen dudoso en los últimos días o experimentan síntomas, acudir de inmediato a un médico.