Ed Maverick anuncia y agota en minutos screenings de “La Nube En El Jardín En Vivo desde La Sala Nezahualcóyotl”

Ed Maverick se complace en anunciar cuatro proyecciones únicas de ‘La Nube En El Jardín En Vivo desde La Sala Nezahualcóyotl’. El programa fue anunciado la mañana de este 6 de febrero y en menos de 10 minutos las localidades estaban agotadas gracias a la rápida respuesta de los fans. Bajo la promesa de una noche inolvidable y llena de sentimiento, la Cineteca Nacional Xoco de Ciudad de México, Cineteca CONARTE de Monterrey, Cineteca FICG (Sala Guillermo del Toro) y el Centro Cultural Armónico de Chihuahua recibirán la más reciente pieza audiovisual de Ed Maverick, que apenas se estrenara el diciembre pasado en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos.

‘La Nube En El Jardín En Vivo desde La Sala Nezahualcóyotl’ es una inmersión profunda en el alma de uno de los artistas más auténticos de su generación. Este documental captura la noche en que Eduardo Hernández Saucedo (Ed Maverick) transformó la prestigiosa Sala Nezahualcóyotl en un santuario de vulnerabilidad y conexión.

Desde un revelador ataque de pánico antes de pisar el escenario, hasta la ovación y rendición total de su público, el filme acompaña al cantautor chihuahuense en un viaje de sinceridad brutal y redención colectiva. Con solo su guitarra, su voz cruda y el delicado acompañamiento de un cuarteto de cuerdas, Ed Maverick navega por su último álbum de principio a fin para finalizar la noche con una sección de complacencias a elección del público.

Esta no fue solo la noche en que Ed Maverick regresó a la Ciudad de México después de casi 5 años, sino también aquella en la que Eduardo Hernández Saucedo se consolidó como uno de los artistas más completos, propositivos y maduros de su generación.