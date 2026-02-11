Dua Lipa y Callum Turner enfrentan acoso de paparazzi durante una cita en París

Dua Lipa y Callum Turner vivieron un momento incómodo en París cuando paparazzi irrumpieron en una cena privada, generando reacciones en redes que calificaron el episodio como acoso.

Los prometidos Dua Lipa y Callum Turner se enfrentaron a una situación incómoda el fin de semana mientras disfrutaban de una cita romántica en París. La pareja se encontraba cenando en un restaurante cuando un grupo de paparazzi los rodeó e impidió que el momento se mantuviera privado.

Ante la insistencia de los fotógrafos, el actor salió a pedirles que los dejaran tranquilos. Sin embargo, estos se negaron y mantuvieron una actitud que usuarios en redes sociales calificaron como hostigadora.

Dua Lipa y Callum Turner enfrentan acoso de paparazzi

Las últimas semanas, Dua Lipa había compartido en redes sociales algunas publicaciones sobre su visita a Francia. No obstante, una cena con su prometido que pretendía ser un momento íntimo, fue interrumpido por la presencia de los paparazzi.

La pareja estaba cenando en el restaurante Le Voltaire cuando los fotógrafos comenzaron a insistir en obtener imágenes. La situación creció al punto en que Callum Turner salió a confrontarlos. Visiblemente molesto, el actor repetía “no está bien”, en referencia a la forma en que estaban siendo abordados.

Callum Turner en una de las publicaciones de Dua Lipa sobre su estancia en París. (Instagram/@dualipa)

Minutos después, Dua Lipa también salió del restaurante, lo que generó aún más revuelo en el exterior. La cantante se cubrió la cara mientras los flashes aumentaban. “No vamos a hacer esto”, dijo con evidente molestia, mientras su pareja insistía en que los dejaran en paz.

Entre los gritos de los paparazzi se escuchaban frases como: “Dua, solo danos un minuto y te dejamos en paz”, “¡Muestra tu cara!” o “Danos unas fotos, Dua”.

¿Cómo terminó la noche entre Dua Lipa, Callum Turner y los paparazzi?

Ante la tensión del momento, el personal de seguridad del restaurante intervino para abrirles paso y permitirles salir del lugar. Aún así, los paparazzi continuaron siguiéndolos y tomando fotografías.

Durante el trayecto, Dua Lipa siguió cubriéndose el rostro con la mano, mientras que Callum Turner intentaba ocultarse con su chamarra. “¿Pueden irse, por favor?”, repetía la cantante, mientras los fotógrafos seguían gritándole que bajara la mano.

La cantante se veía frustrada por el altercado con los paparazzi. (Instagram/@dualipa)

Un guardia de seguridad incluso le prestó su gorro para intentar cubrirle el rostro, gesto que fue recibido con protestas por parte de los fotógrafos. Finalmente, tras seguirlos algunos metros, los paparazzi se retiraron en tono burlón: “Ok, ya fue suficiente, Dua, muchas gracias”.

El incidente generó diversas reacciones en redes sociales, donde varias personas señalaron el comportamiento de los paparazzi como acoso y cuestionaron los límites entre el interés mediático y el respeto a la vida privada de las figuras públicas.