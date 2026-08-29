Dos personas lesionadas tras aparatosa volcadura en la carretera Juárez-Chihuahua

Dos personas resultaron lesionadas luego de protagonizar una aparatosa volcadura a bordo de una pickup GMC Sierra con placas fronterizas, registrada sobre la carretera Ciudad Juárez-Chihuahua.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 37+500, cuando, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad perdió el control del volante, lo que provocó que la pickup brincara el camellón central y terminara invadiendo los carriles de circulación contraria.

Tras avanzar algunos metros, la GMC Sierra salió de control y finalmente terminó volcada, dejando a sus dos ocupantes con diversas lesiones.

Paramédicos de Ángeles Blancos acudieron al lugar para brindar las primeras atenciones a los afectados y, posteriormente, determinaron su traslado a un hospital de la ciudad de Chihuahua para que recibieran atención médica.

Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo de tomar nota del accidente y de realizar las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.