Dos muertos y un fallecido tras ataque en lote de autos de Cuauhtémoc

El fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado dio a conocer que durante la madrugada de este jueves se registró un ataque armado en un lote de autos de ciudad Cuauhtémoc en contra de 3 masculinos, 2 de ellos fallecidos.

El reporte indica que las víctimas estaban al interior de una casa rodante jugando juegos de azar cuando un sujeto armado ingresó y disparó en su contra, huyendo con rumbo desconocido.

Una de las personas perdió la vida en el lugar y dos más fueron trasladados a un hospital, en donde la segunda víctima falleció.

En tanto, personal de la Agencia Estatal de Investigación aseguró en el lugar de la agresión un arma corta calibre .9mm, así como 9 casquillos percutidos.